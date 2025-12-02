CANLI SKOR ANA SAYFA
Arda Turan 1 maç men cezası almasının ardından konuştu: Pişman değilim

Arda Turan 1 maç men cezası almasının ardından konuştu: Pişman değilim

Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Arda Turan, takımının Krvbas ile ligde 2-2 berabere kaldığı maçta rakip takım teknik direktörüyle yaşadığı tartışmanın ardından konuştu. İşte o sözler...

Giriş Tarihi: 02 Aralık 2025 Salı 14:06
Arda Turan 1 maç men cezası almasının ardından konuştu: Pişman değilim

Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna Ligi'nin 14. haftasında sahasında Krvbas'ı ağırladı. Ev sahibi ekip 90+6'da attığı golle mücadeleyi 2-2 beraberlikle tamamladı.

Karşılaşmada Turan'ın rakip takım teknik ekibiyle yaşadığı tartışma gündem oldu. Kenarda adeta çılgına dönen ve sarı kartla cezalandırılan Turan, maçın ardından olay hakkında konuştu.

"ASLA PİŞMANLIK DUYMAM"

Turan, "Bugün gördüğünüz o sözlü tartışmaya gelince, duyguların yükseldiğini anlıyorum, fakat aşılmaması gereken bazı kırmızı çizgiler vardır. Aile ya da yakınlarla ilgili söylenen sözlerin her koşulda yakışıksız olduğunu düşünüyorum. Böyle şeylere hiçbir durumda başvurulmamalı. Bu yüzden, evet, belki tepkim biraz abartı olmuş olabilir; ancak benzer durumlarda tepki göstermem fazla sert olsa bile bundan asla pişmanlık duymam." ifadelerini kullandı.

Ukrayna medyası olaya geniş yer verirken Turan'ın bu sezon ligde 4. sarı kartını gördüğü ve bir maç men cezası aldığı öğrenildi.

