Rekortmen Yıldız!

Rekortmen Yıldız!

İtalya'da Kenan Yıldız fırtınası dinmiyor... Juventus forması giyen milli futbolcumuz Cagliari maçına damgasını vurdu. Siyah- beyazlı ekip kendi evinde 1-0 geriye düştüğü karşılaşmayı Kenan Yıldız'ın golleriyle 2-1 kazandı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2025 Pazartesi 06:50
Rekortmen Yıldız!

İtalya'da Kenan Yıldız fırtınası dinmiyor... Juventus forması giyen milli futbolcumuz Cagliari maçına damgasını vurdu. Siyah- beyazlı ekip kendi evinde 1-0 geriye düştüğü karşılaşmayı Kenan Yıldız'ın golleriyle 2-1 kazandı.

Puanını 23 yapan Torino temsilcisi, Serie A'da 2 maç aradan sonra sahadan galibiyetle ayrıldı. Duble yapan Kenan Yıldız, Juve'nin efsane orta saha oyuncusu Alessandro Del Piero'ya ait rekoru tarihe gömdü. Yıldız oyuncu kulüp tarihinde 20 gol barajına en erken ulaşan en genç oyuncu ünvanını aldı. Milli futbolcumuz ayrıca 21 yaşına girmeden Serie A'da en çok gol atan futbolcular listesinde Pietro Anastasi'yi geride bırakıp 7'nci sıraya yerleşti

