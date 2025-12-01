CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Futbol 10 dakikada fişi çekti

10 dakikada fişi çekti

Atletico Madrid, LaLiga'nın 14. hafta maçında konuk ettiği Real Oviedo'yu 2-0 mağlup etti. Kırmızı-beyazlı takım bu sonuçla üst üste 6'ncı galibiyetini elde etti. Bir dönem Trabzonspor'da forma giyen Alexander Sörloth, 16 ve 26. dakikalarda kaydettiği gollerle başkent temsilcisini sırtladı. Atletico, LaLiga'da sezonun ilk 14 maçının tamamında ilk golü atan taraf oldu ve Real Madrid'in 1991-92 sezonundan beri elinde tuttuğu rekoru kırdı.

10 dakikada fişi çekti
Atletico Madrid, LaLiga'nın 14. hafta maçında konuk ettiği Real Oviedo'yu 2-0 mağlup etti. Kırmızı-beyazlı takım bu sonuçla üst üste 6'ncı galibiyetini elde etti. Bir dönem Trabzonspor'da forma giyen Alexander Sörloth, 16 ve 26. dakikalarda kaydettiği gollerle başkent temsilcisini sırtladı. Atletico, LaLiga'da sezonun ilk 14 maçının tamamında ilk golü atan taraf oldu ve Real Madrid'in 1991-92 sezonundan beri elinde tuttuğu rekoru kırdı.
