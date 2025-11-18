CANLI SKOR ANA SAYFA
Yeni adresi yine yurt dışı mı olacak? 'Fatih Terim' bombasını patlattılar!

Yeni adresi yine yurt dışı mı olacak? 'Fatih Terim' bombasını patlattılar!

Çekya Milli Takımı'nda yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusu haline gelirken tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim'in ismi yine ön planda çıktı. İşte yaşanan son gelişmeler...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2025 Salı 11:01
Yeni adresi yine yurt dışı mı olacak? 'Fatih Terim' bombasını patlattılar!

Çekya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü için yürütülen arayışta dengeler sürekli değişiyor. Federasyon yönetimi, play-off maçlarına kadar tecrübeli bir yabancı teknik adamı göreve getirmek istiyordu. Ancak Genel Menajer Pavel Nedved, süreçte beklenen ilerlemenin sağlanamadığını belirterek ekonomik ve sportif dengenin kurulmasının kolay olmadığını ifade etti. Nedved, sürecin uzamasını "Biraz daha zaman gerektiren, karmaşık bir süreç" sözleriyle özetledi.

Federasyon, geçtiğimiz ay uzun vadeli bir plan doğrultusunda 2030'a kadar takımı emanet edebileceği bir teknik direktör profili belirlemişti. Bu kapsamda Nedved'e geniş bir yabancı aday listesi oluşturma görevi verilmişti. Çekya basınından Sport'un haberine göre kulislerde konuşulan isimler arasında yer alan Fatih Terim gibi üst düzey teknik direktörler, yüksek maliyet nedeniyle sürecin seyrini zorlaştırıyor. Yönetim, harcanacak bütçe ile alınacak teknik kalite arasında doğru dengeyi bulmakta zorlanıyor.

Bu süreçte takımın geçici antrenörü Jaroslav Köstl'in de play-off maçlarında göreve devam etme ihtimali masadan kalkmış değil. Köstl, San Marino ve Cebelitarık galibiyetlerinin ardından göreve talip olmadığını söylese de yabancı ve deneyimli bir teknik direktör beklentisini de açıkça kabul etti. Ancak sürecin belirsizliği nedeniyle isminin yeniden gündeme gelme ihtimali bulunuyor.

Fatih Terim ve Jürgen Klinsmann gibi dünya çapında kariyere sahip isimlerin maliyetlerinin oldukça yüksek olduğu belirtiliyor. Bu nedenle Çekya Futbol Federasyonu, sportif beklentilerle bütçe gerçekliğini aynı potada eritme konusunda ciddi kararlar almak zorunda. Arayış devam ederken Terim'in ismi, mali tablo el verdiği sürece güçlü bir alternatif olarak masadaki yerini koruyor.

G.Saray'da radikal stoper kararı!
F.Bahçe'den Alvarez operasyonu! Yönetim harekete geçti
G.Saray Icardi ile masaya oturuyor!
