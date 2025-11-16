CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Osimhen ve Ndidi'li Nijerya'nın Dünya Kupası hayalleri sona erdi: İşte maçın özeti

Osimhen ve Ndidi'li Nijerya'nın Dünya Kupası hayalleri sona erdi: İşte maçın özeti

Nijerya ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off finalinde karşı karşıya geldi. Penaltılara giden mücadeleyi toplamda 5-4'lük skorla kazanan Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Kıtalararası play-offlara adını yazdırdı. İşte maçın detayları...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2025 Pazartesi 01:06
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Osimhen ve Ndidi'li Nijerya'nın Dünya Kupası hayalleri sona erdi: İşte maçın özeti

Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off finalinde Nijerya ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşı karşıya geldi.

Normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1'lik eşitlikle geçilen karşılaşmada penaltı atışları(4-3) ile galip gelen Demokratik Kongo Cumhuriyeti oldu.

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen ilk yarının sonunda sakatlanarak kenara geldi.

Nijerya'nın golünü 3. dakikada Frank Onyeka kaydederken, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin golünü 32. dakikada Corendon Alanyaspor forması giyen Meschack Elia kaydetti.

Bu sonuçla Demokratik Kongo Cumhuriyeti Mart ayında oynanacak Kıtalararası play-offlarda Dünya Kupası bileti için mücadele edecek.

G.Saray'da Osimhen şoku! Gözyaşlarına hakim olamadı Devamını Oku BUNU DA OKU

Osimhen'den UEFA'ya G.Saray itirafı!
G.Saray'da Osimhen şoku! Gözyaşlarına hakim olamadı
DİĞER
Arda Güler için dudak uçuklatan bonservis! Pep Guardiola çok beğeniyor...
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Masada uçak kazası, Terörsüz Türkiye, Gazze var
Savcılıktan yeni açıklama! Bahis soruşturması genişleyebilir
G.Saray'ın Lookman'a teklifi ortaya çıktı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Osimhen ve Ndidi'li Nijerya finalde yıkıldı Osimhen ve Ndidi'li Nijerya finalde yıkıldı 01:04
İsrail Moldova'yı mağlup etti İsrail Moldova'yı mağlup etti 00:58
Norveç İtalya'yı Haaland ile yıktı Norveç İtalya'yı Haaland ile yıktı 00:46
G.Saray'da Osimhen şoku! Gözyaşlarına hakim olamadı G.Saray'da Osimhen şoku! Gözyaşlarına hakim olamadı 23:40
ATP Finalleri'nde şampiyon Jannik Sinner! ATP Finalleri'nde şampiyon Jannik Sinner! 23:27
F.Bahçe Beko deplasmanda galip! F.Bahçe Beko deplasmanda galip! 23:08
Daha Eski
Osimhen'den UEFA'ya G.Saray itirafı! Osimhen'den UEFA'ya G.Saray itirafı! 23:03
Sırbistan geri düştüğü maçta galip! Sırbistan geri düştüğü maçta galip! 22:19
Arnavutluk yenilse de play-off'ta! Arnavutluk yenilse de play-off'ta! 22:14
Zubkov attı! Ukrayna play-off biletini kaptı Zubkov attı! Ukrayna play-off biletini kaptı 22:02
Azerbaycan önce geçse de üstünlüğünü koruyamadı Azerbaycan önce geçse de üstünlüğünü koruyamadı 22:01
F.Bahçe deplasmanda galip! F.Bahçe deplasmanda galip! 21:53