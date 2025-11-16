Osimhen ve Ndidi'li Nijerya'nın Dünya Kupası hayalleri sona erdi: İşte maçın özeti

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off finalinde Nijerya ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşı karşıya geldi.

Normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1'lik eşitlikle geçilen karşılaşmada penaltı atışları(4-3) ile galip gelen Demokratik Kongo Cumhuriyeti oldu.

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen ilk yarının sonunda sakatlanarak kenara geldi.

Nijerya'nın golünü 3. dakikada Frank Onyeka kaydederken, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin golünü 32. dakikada Corendon Alanyaspor forması giyen Meschack Elia kaydetti.

Bu sonuçla Demokratik Kongo Cumhuriyeti Mart ayında oynanacak Kıtalararası play-offlarda Dünya Kupası bileti için mücadele edecek.