Haberler Futbol Polonya ve Hollanda puanları paylaştı! (MAÇ SONUCU ÖZET)

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Polonya ile Hollanda 1-1 berabere kaldı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2025 Cumartesi 00:51
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Polonya, Varşova'da Hollanda'yı konuk etti. Karşılaşma karşılıklı gollerle 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Mücadelede Polonya'nın golü 43. dakikada Jakub Kaminski'den gelirken Hollanda ikinci yarının hemen başında yanıt verdi. 47. dakikada sahneye çıkan Memphis Depay skora dengeyi getirdi.

Fenerbahçe'nin yıldız ismi Sebastian Szymanski ise maça ilk 11'de başladı ancak büyük şanssızlık yaşadı. Kasık bölgesindeki problem nedeniyle 13. dakikada oyuna devam edemeyen yıldız futbolcu kenara gelmek zorunda kaldı.

Bu sonuçla Polonya puanını 14'e yükseltti. Hollanda ise 17 puana çıktı. Elemelerde Polonya bir sonraki maçta Malta deplasmanına gidecek. Hollanda ise sahasında Litvanya'yı ağırlayacak.

