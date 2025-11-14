CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Futbol Cebelitarık-Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Cebelitarık-Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri L Grubu'nda Cebelitarık ile Karadağ karşı karşıya gelecek. Grubun son 2 sırasını paylaşan ekipler, kritik maçta hata yapmak istemiyor. Zorlu deplasmanda 3 puan almayı hedefleyen Karadağ, 9 puanla son haftaya girmeyi amaçlıyor. Güçlü rakibine karşı ilk puanlarını almak isteyen Cebelitarık ise iç sahada etkili bir performans ortaya koymanın yollarını arayacak. Peki, Cebelitarık-Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2025 Cuma 15:36
Cebelitarık-Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Cebelitarık-Karadağ maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri L Grubu'nda gözler, Cebelitarık ile Karadağ arasında oynanacak kritik mücadeleye çevrildi. Grubun alt sıralarında yer alan iki ekip, son haftalara girilirken hata yapmadan sahadan ayrılmak istiyor. Turnuvada puanla tanışamayan Cebelitarık, taraftarı önünde güçlü rakibine karşı ilk puanlarını hanesine yazdırmanın hesaplarını yapacak. Öte yandan Karadağ cephesi, zorlu deplasmanda 3 puan alarak, 9 puanla son haftaya daha başarılı bir şekilde girmeyi amaçlıyor. Peki, Cebelitarık-Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CEBELİTARIK-KARADAĞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri L Grubu'nda oynanacak Cebelitarık-Karadağ maçı 14 Kasım Cuma günü saat 22.45'te başlayacak.

Europa Point Stadyumu'nda oynanacak Cebelitarık-Karadağ maçı EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Dev buluşma çok yakın! Arda ve Kenan...
