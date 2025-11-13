Türkiye-Bulgaristan maçı izle! Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 5. hafta karşılaşmasında A Milli Futbol Takımı, Bursa'da Bulgaristan'ı ağırlamaya hazırlanıyor. Vincenzo Montella yönetiminde çıktığı 4 maçta 3 kez sahadan galip ayrılan ay-yıldızlılar, gruptan çıkma yolunda hata yapmadan devam etmek istiyor. İlk karşılaşmayı deplasmanda 6-1 kazanan milliler, iç sahada da aynı tempoyu yakalayıp 3 puanı hanesine yazdırmayı hedefliyor. Öte yandan futbolseverler, "Türkiye-Bulgaristan maçı canlı izle" aramalarını da giderek artırıyor. Peki, Türkiye-Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?