Ziraat Türkiye Kupası
Türkiye-Bulgaristan maçı izle! Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye-Bulgaristan maçı izle! Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 5. hafta maçında Türkiye ile Bulgaristan karşı karşıya gelecek. Vincenzo Montella yönetiminde 4 maçta 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan A Milli Futbol Takımı, 3 puan almanın hesaplarını yapıyor. Bulgaristan'da oynanan maçı 6-1 kazanmayı bilen kırmızı-beyazlılar, Bursa'da oynanacak maçta da aynı performansı göstermeyi amaçlıyor. Futbolseverler ise "Türkiye-Bulgaristan maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Türkiye-Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 13 Kasım 2025 Perşembe 16:30
Türkiye-Bulgaristan maçı izle! Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 5. hafta karşılaşmasında A Milli Futbol Takımı, Bursa'da Bulgaristan'ı ağırlamaya hazırlanıyor. Vincenzo Montella yönetiminde çıktığı 4 maçta 3 kez sahadan galip ayrılan ay-yıldızlılar, gruptan çıkma yolunda hata yapmadan devam etmek istiyor. İlk karşılaşmayı deplasmanda 6-1 kazanan milliler, iç sahada da aynı tempoyu yakalayıp 3 puanı hanesine yazdırmayı hedefliyor. Öte yandan futbolseverler, "Türkiye-Bulgaristan maçı canlı izle" aramalarını da giderek artırıyor. Peki, Türkiye-Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye-Bulgaristan maçı izle! Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TÜRKİYE-BULGARİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 5. haftasında oynanacak Türkiye-Bulgaristan maçı 15 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

Türkiye-Bulgaristan maçı izle! Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TÜRKİYE-BULGARİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak Türkiye-Bulgaristan maçı EXXEN ve TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Türkiye-Bulgaristan maçı izle! Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MİLLİ TAKIM PUAN DURUMU

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda yer alan A Milli Takım, 4 maçta 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak 2. sırada yer alıyor. İspanya, Gürcistan ve Bulgaristan'ın da yer aldığı grupta puan durumu şöyle:

Türkiye-Bulgaristan maçı izle! Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya - 12 puan
Türkiye - 9 puan
Gürcistan - 3 puan
Bulgaristan - 0 puan

Türkiye-Bulgaristan maçı izle! Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A MİLLİ TAKIM KADROSU

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu son maçlarına çıkmaya hazırlanan A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu. Vincenzo Montella yönetiminde Bulgaristan ve İspanya ile karşılaşacak Türkiye'nin kadrosu şu şekillde:

Türkiye-Bulgaristan maçı izle! Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kaleci: Altay Bayındır, Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Emirhan Topçu, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydin, Zeki Çelik

Orta Saha: Atakan Karazor, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan

Forvet: Aral Şimşir, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yusuf Sarı

Türkiye-Bulgaristan maçı izle! Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BULGARİSTAN KAMP KADROSU

A Millî Takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 15 Kasım Cumartesi günü Bursa'da karşılaşacağı rakibi Bulgaristan'ın aday kadrosu açıklandı. Teknik Direktör Alexander Dimitrov tarafından belirlenen aday kadroda şu futbolcular yer alıyor:

Türkiye-Bulgaristan maçı izle! Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kaleci: Dimitar Mitov (Aberdeen FC), Alex Bozhev (SK Slavia Prague), Dimitar Evtimov (FC Botev Vratsa)

Defans: Atanas Chernev (CF Estrela da Amadora), Kristian Dimitrov (PFC Levski Sofia), Rosen Bozhinov (Royal Antwerp FC), Martin Georgiev (PFC Slavia Sofia), Viktor Popov (Korona Kielce), Christian Petrov (SC Heerenveen), Stefan Velkov (Vejle BK)

Orta Saha: Ilia Gruev (Leeds United), Filip Krastev (Oxford United), Andrian Kraev (Hapoel Tel Aviv FC), Kristian Stoyanov (PFC Slavia Sofia), Stanislav Shopov (NK Osijek), Ivaylo Chochev (PFC Ludogorets 1945), Ivan Yordanov (PFC Ludogorets 1945)

Forvet: Marin Petkov (PFC Levski Sofia), Stanislav Ivanov (PFC Ludogorets 1945), Georgi Rusev (CSKA 1948), Zdravko Dimitrov (Sipay Bodrum FK), Kiril Despodov (PAOK FC), Martin Minchev (KS Cracovia), Vladimir Nikolov (Korona Kielce)

Türkiye-Bulgaristan maçı izle! Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TÜRKİYE BULGARİSTAN MAÇI HAKEMİ

Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak Türkiye-Bulgaristan maçını İskoçya Futbol Federasyonu'ndan Nicholas Walsh düdük çalacak. Walsh'un yardımcılıklarını Francis Connor ve Daniel McFarlane üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Donald Robertson olacak. Maçta Andrew Dallas VAR, Steven McLean de AVAR olarak görev alacak.

Türkiye-Bulgaristan maçı izle! Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İSPANYA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu son maçında oynanacak İspanya-Türkiye maçı 18 Kasım Salı günü saat 22.45'te başlayacak.

