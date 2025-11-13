CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol İtalya zorlansa da kazanmayı bildi! (MAÇ SONUCU ÖZET)

İtalya zorlansa da kazanmayı bildi! (MAÇ SONUCU ÖZET)

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu’nda İtalya, zorlandığı Moldova deplasmanından son dakikalarda bulduğu gollerle 2-0 galip ayrıldı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2025 Cuma 00:43
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İtalya zorlansa da kazanmayı bildi! (MAÇ SONUCU ÖZET)

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu karşılaşmasında İtalya, Moldova'ya konuk oldu. Mavi-beyazlılar, mücadelede uzun süre aradıkları golü bulamazken sahneye son dakikalarda çıkan isimler galibiyeti getirdi.

Karşılaşmanın 88. dakikasında Gianluca Mancini'nin kaydettiği golle öne geçen İtalya, 90. dakikada Francesco Esposito'nun attığı golle farkı ikiye çıkararak deplasmandan 2-0'lık net bir galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte İtalya puanını 18'e yükseltti. Moldova ise 1 puanda kaldı.

Elemelerde bir sonraki maçta İtalya, Norveç'i sahasında ağırlayacak. Moldova ise İsrail ile karşı karşıya gelecek.

İrfan Can ve Cenk affedilecek mi?
Beşiktaş’ta Rafa Silva gelişmesi!
DİĞER
Victor Osimhen Lemina’yı üzdü! Uzatmalara giden maçta müthiş son...
CANLI ANLATIM | OGM'nin yangın söndürme uçağı Hırvatistan'da düştü! Bakan Yumaklı açıkladı: 1 pilotumuz şehit oldu
F.Bahçe Beko'dan Almanya'da kritik galibiyet!
G.Saray'da Afrika Kupası krizi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe Beko'dan Almanya'da kritik galibiyet! F.Bahçe Beko'dan Almanya'da kritik galibiyet! 23:57
Osimhen'in 2 golü ile Nijerya finalde! Osimhen'in 2 golü ile Nijerya finalde! 22:26
Macaristan'dan kritik deplasman zaferi! Macaristan'dan kritik deplasman zaferi! 22:10
Azerbaycan evinde İzlanda'ya mağlup Azerbaycan evinde İzlanda'ya mağlup 22:05
Norveç Sörloth ve Haaland'la Estonya'yı dağıttı! Norveç Sörloth ve Haaland'la Estonya'yı dağıttı! 22:01
Millilerin Bulgaristan mesaisi devam etti Millilerin Bulgaristan mesaisi devam etti 21:40
Daha Eski
Millilerimiz final maçında İran'a yenildi Millilerimiz final maçında İran'a yenildi 21:23
F.Bahçe'den Tuncay Şanlı için özel video! F.Bahçe'den Tuncay Şanlı için özel video! 21:03
Beşiktaş’ta Rafa Silva gelişmesi! Beşiktaş’ta Rafa Silva gelişmesi! 20:59
Beşiktaş'ın Samsunspor mesaisi başladı Beşiktaş'ın Samsunspor mesaisi başladı 20:11
İrfan Can ve Cenk affedilecek mi? İrfan Can ve Cenk affedilecek mi? 18:57
Amed'de 5 futbolcuyla yollar ayrıldı Amed'de 5 futbolcuyla yollar ayrıldı 18:45