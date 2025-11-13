İtalya zorlansa da kazanmayı bildi! (MAÇ SONUCU ÖZET)

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu karşılaşmasında İtalya, Moldova'ya konuk oldu. Mavi-beyazlılar, mücadelede uzun süre aradıkları golü bulamazken sahneye son dakikalarda çıkan isimler galibiyeti getirdi.

Karşılaşmanın 88. dakikasında Gianluca Mancini'nin kaydettiği golle öne geçen İtalya, 90. dakikada Francesco Esposito'nun attığı golle farkı ikiye çıkararak deplasmandan 2-0'lık net bir galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte İtalya puanını 18'e yükseltti. Moldova ise 1 puanda kaldı.

Elemelerde bir sonraki maçta İtalya, Norveç'i sahasında ağırlayacak. Moldova ise İsrail ile karşı karşıya gelecek.