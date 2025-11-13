Azerbaycan-İzlanda maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu'nun 5. haftasında futbolseverleri önemli bir mücadele bekliyor. Azerbaycan, sahasında İzlanda'yı konuk edecek. Turnuvada henüz galibiyet sevinci yaşayamayan Azerbaycan, topladığı 1 puanla 4. sırada yer alıyor ve bu karşılaşmada ilk 3 puanını alarak umutlarını diri tutmak istiyor. Konuk ekip İzlanda ise 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 3. basamakta bulunuyor. Kritik viraja giren iki takım da hata yapmadan Dünya Kupası yarışına tutunma peşinde olacak. Peki, Azerbaycan-İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

AZERBAYCAN-İZLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu 5. haftasında oynanacak Azerbaycan-İzlanda maçı 13 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak.

AZERBAYCAN-İZLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?

8KM Stadyumu'nda oynanacak Azerbaycan-Ukrayna maçı EXXEN ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

AZERBAYCAN-İZLANDA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Azerbaycan: Mahammadaliyev; Huseynov, Krivostsyuk, Mustafazade, Badalov, Guseynov; Bayramov, Khaybulaev, Makhmudov, Dadashov; Akhundzade

İzlanda: Olafsson; Palsson, Ingason, Gretarsson, Tomasson; Ellertsson, Haraldson, Johannesson, Gudmundsson; Hlynsson, Gudjohnsen