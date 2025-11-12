CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Brezilyalı futbolcu Oscar, kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı

Brezilyalı futbolcu Oscar, kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı

2012–2017 yıllarında Chelsea formasıyla dikkatleri üzerine çeken Oscar, kapl rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. 34 yaşındaki futbolcu Sao Paulo oyuncusunun durumu merak konusu oldu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2025 Çarşamba 15:48
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Brezilyalı futbolcu Oscar, kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı

Brezilya'nın Sao Paulo takımında forma giyen orta saha oyuncusu Oscar, geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından hastaneye kaldırıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 34 yaşındaki futbolcunun durumunun stabil olduğu ve kontrol altında tutulduğu kaydedildi.

Kariyerinde 2012–2017 yıllarında Chelsea forması giyen ve 2 Premier Lig şampiyonluğu yaşayan Oscar, Aralık 2024'te altyapısından yetiştiği Sao Paulo'ya dönmüştü.

Sakatlıklarla mücadele ettiği 2025 sezonunda tüm kulvarlarda 21 maça çıkan Oscar, 2 gol attı.

Tedesco'nun ilk 11'i netleşti!
İspanyollar Victor Osimhen transferini duyurdu! "Yeni bir projeye hazır"
DİĞER
Ufuk Kaplan anlattı: Aşk-ı Memnu'dan sonra o kadar çok hizmetçi rolü için teklif aldım ki...
Başkan Erdoğan'dan şehitlerimiz için mesaj: Olayın tüm boyutlarıyla aydınlığa kavuşturulmasını temin edeceğiz | CHP'ye ve Özgür Özel'e tepki
Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi! Ocak ayında...
Tuncay Şanlı F.Bahçe'ye geri döndü! İşte yeni görevi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe hazırlıklarını sürdürdü F.Bahçe hazırlıklarını sürdürdü 15:21
Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi! Ocak ayında... Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi! Ocak ayında... 14:56
PFDK kararları açıklandı! Ersin ve Necip... PFDK kararları açıklandı! Ersin ve Necip... 14:34
İspanyollar Victor Osimhen transferini duyurdu! "Yeni bir projeye hazır" İspanyollar Victor Osimhen transferini duyurdu! "Yeni bir projeye hazır" 14:06
Dursun Özbek: Bahis oynayanlar... Dursun Özbek: Bahis oynayanlar... 13:55
Tuncay Şanlı F.Bahçe'ye geri döndü! İşte yeni görevi Tuncay Şanlı F.Bahçe'ye geri döndü! İşte yeni görevi 13:23
Daha Eski
Benfica - Twente maçı canlı izleme bilgileri! Benfica - Twente maçı canlı izleme bilgileri! 11:51
Galatasaray Lizbon'un yıldızının peşinde! Galatasaray Lizbon'un yıldızının peşinde! 11:49
Jasikevicius'un sözleşmesi uzatılacak mı? Açıklama geldi Jasikevicius'un sözleşmesi uzatılacak mı? Açıklama geldi 11:32
Atletico Madrid - Juventus maçı saat kaçta? Atletico Madrid - Juventus maçı saat kaçta? 11:31
F.Bahçe'den forvet harekatı! 22'lik golcü listede F.Bahçe'den forvet harekatı! 22'lik golcü listede 11:13
Manchester United - PSG maçı detayları! Manchester United - PSG maçı detayları! 11:07