TFF'den erteleme kararı! 2. ve 3. Lig’de maç takvimi değişti

Ziraat Türkiye Kupası
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2. Lig ve 3. Lig’de karşılaşmaların iki hafta ertelendiğini duyurdu. İlk yarının sonuna kadar oynanacak maçların takvimi bu karar doğrultusunda yeniden düzenlenecek. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 10 Kasım 2025 Pazartesi 19:28
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2. Lig ve 3. Lig'de takvim değişikliğine gidildiğini açıkladı. Federasyondan yapılan duyuruda, TFF Yönetim Kurulu'nun aldığı karar gereği her iki ligin de iki hafta kaydırıldığı bildirildi.

TFF açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"TFF Yönetim Kurulu'nun, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'in iki hafta kaydırılması kararı doğrultusunda, ilk devrenin sonuna kadar oynanacak olan haftalar için belirlenen müsabaka takvimi değişti. Değişen tarihlere göre düzenlenmiş yeni müsabaka programları daha sonra ilan edilecektir."

