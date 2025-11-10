TFF'den erteleme kararı! 2. ve 3. Lig’de maç takvimi değişti

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2. Lig ve 3. Lig'de takvim değişikliğine gidildiğini açıkladı. Federasyondan yapılan duyuruda, TFF Yönetim Kurulu'nun aldığı karar gereği her iki ligin de iki hafta kaydırıldığı bildirildi.

TFF açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"TFF Yönetim Kurulu'nun, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'in iki hafta kaydırılması kararı doğrultusunda, ilk devrenin sonuna kadar oynanacak olan haftalar için belirlenen müsabaka takvimi değişti. Değişen tarihlere göre düzenlenmiş yeni müsabaka programları daha sonra ilan edilecektir."