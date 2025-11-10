CANLI SKOR ANA SAYFA
Futbolda geniş çaplı bahis soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ve üç hakem tutuklanırken altı kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında toplam 21 şüpheli hakkında işlem yapıldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 10 Kasım 2025 Pazartesi 18:00 Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2025 Pazartesi 18:36
Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya tutuklandı! Futbolda bahis soruşturmasında 4 kişiye tutuklama

Futbolda yürütülen büyük çaplı bahis soruşturmasında gözaltına alınan isimler hakkında karar açıklandı. Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya ile birlikte üç hakem tutuklanarak cezaevine gönderildi. Altı kişi adli kontrol şartıyla serbest kalırken dokuz kişi hakkındaki işlemler devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun 27 Ekim 2025 tarihli "371 hakemin bahis hesabı bulunduğu ve 152'sinin aktif bahis oynadığı tespit edildi" açıklaması ihbar kabul edilerek operasyon başlatıldı.

12 ŞEHİRDE OPERASYON

7 Kasım 2025 tarihinde düzenlenen operasyonda, aralarında hakemlerin ve kulüp yöneticilerinin bulunduğu toplam 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İstanbul dahil 12 farklı şehirde yapılan aramalarda 19 kişi yakalanarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Hakemlerin kamu görevlisi statüsünde olması dikkate alınarak, bahis oyunlarındaki parasal hareketlerin gelirleriyle karşılaştırıldığı, ayrıca şike ve maç sonucunu etkileme iddialarının 6222 sayılı yasa kapsamında incelendiği belirtildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Başsavcılık açıklamasında, 18 kişinin "müsabaka sonucunu etkileme", 1 kişinin ise "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan sevk edildiği ifade edildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Soruşturma kapsamında şüphelilerin gelir-gider dengeleri, bahis oyunlarında kullanılan para miktarları ve dijital veriler bir arada değerlendirilmiştir. Aralarında bir futbol kulübü başkanının da bulunduğu 18 şüpheli hakkında 6222 sayılı kanun kapsamında tutuklama talebinde bulunulmuştur."

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen 19 kişiden Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ve üç hakem tutuklandı. Altı kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken diğer şüphelilerin adli işlemleri sürüyor.

