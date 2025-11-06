Juventus'tan Kenan Yıldız kararı! Liverpool, Arsenal ve Chelsea...

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

İtalyan ekibi Juventus ve A Milli Takımı'mızın genç yıldızı Kenan Yıldız, Premier Lig devlerinin peşinde. Liverpool, Arsenal ve Chelsea, 20 yaşındaki milli futbolcunun performansını yakından takip ediyor.

Geçen sezon A takıma yükselen ve bu sezon 13 maçta 3 gol, 4 asist üreten milli yıldızımız, Juventus'un en önemli isimlerinden biri haline geldi. Ancak mevcut sözleşmesinin yıllık 1,5 milyon euro civarında olması yeni bir anlaşma iddialarını gündeme getirmişti.

Juventus yönetimi, teknik direktör Luciano Spalletti ve yeni sportif direktörün gelmesiyle birlikte Kenan'la 2030'a kadar sürecek yeni bir sözleşme için masaya oturmayı planlıyor.

Yeni sözleşme olmazsa Liverpool başta olmak üzere İngiliz devlerinin transfer için harekete geçmesi bekleniyor.