Bugün kimin maçı var? 6 Kasım bugünkü maçlar

Bugünkü maçlar listesi, futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Avrupa maçları ile futbol tutkusunun derinden yaşanacağı 6 Kasım Perşembe günü, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde Türk coşkusu esecek. Fenerbahçe, Çekya deplasmanında Viktoria Plzen ile karşı karşıya gelecek. Avrupa Ligi randevusunda galibiyet peşinde koşacak sarı-lacivertli ekibin yanı sıra Samsunspor da UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek. Evinde Malta ekibi Hamrun Spartans'ı ağırlayacak olan Karadeniz ekibi, bu fırsatı değerlendirerek grup aşamasında iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor. İşte günün maçları ve yayın bilgileri...

6 KASIM BUGÜNKÜ MAÇLAR

UEFA AVRUPA LİGİ MAÇLARI

20:45 Malmö FF - Panathinaikos

20:45 Salzburg - Go Ahead Eagles

20:45 Sturm Graz - Nottingham Forest (TRT Tabii Spor 1)

20:45 Dinamo Zagreb - Celta Vigo

20:45 Midtjylland - Celtic

20:45 Basel - FCSB (TRT Tabii Spor 3)

20:45 Kızılyıldız - Lille (TRT Tabii Spor)

20:45 Utrecht - Porto

20:45 Nice - Freiburg (TRT Tabii Spor 3)

23:00 Bologna - Brann (TRT Tabii Spor 3)

23:00 Aston Villa - Maccabi Tel Aviv

23:00 Ferencvaros - Ludogorets Razgrad

23:00 Sporting Braga - Genk

23:00 Rangers - Roma (TRT Tabii Spor)

23:00 PAOK - Young Boys

23:00 Viktoria Plzen - Fenerbahçe (TRT 1)

23:00 Stuttgart - Feyenoord (TRT Tabii Spor 2)

23:00 Real Betis - Lyon (TRT Tabii Spor 1)

UEFA KONFERANS LİGİ MAÇLARI

20:45 Sparta Prag - Rakow Czestochowa

20:45 Samsunspor - Hamrun Spartans (TRT 1)

20:45 Celje - Legia Varşova

20:45 Noah - Sigma Olomouc

20:45 Mainz 05 - Fiorentina (TRT Tabii Spor 4)

20:45 KuPS Kuopio - Slovan Bratislava

20:45 Shakhtar Donetsk - Breidablik (TRT Tabii Spor 5)

20:45 AEK Larnaca - Aberdeen

20:45 AEK Atina - Shamrock Rovers

23:00 Crystal Palace - AZ Alkmaar (TRT Tabii Spor 4)

23:00 Hacken - RC Strasbourg

23:00 Dynamo Kiev - Zrinjski Mostar

23:00 Lincoln Red Imps - Rijeka

23:00 Rapid Wien - Universitatea Craiova

23:00 Rayo Vallecano - Lech Poznan

23:00 Lausanne Sports - Omonia Nicosia

23:00 Shelbourne - Drita

23:00 Shkendija - Jagiellonia Bialystok