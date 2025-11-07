Bugünkü maçlar listesi 7 Kasım Cuma

Avrupa maçlarıyla dolu dolu geçen hafta içinin ardından lig maçları başlıyor. Çarşamba günü Ajax'a konuk olan Şampiyonlar Ligi temsilcimiz Galatasaray, Perşembe günü ise Viktoria Plzen ile Avrupa Ligi'nde kozlarını paylaşan Fenerbahçe ve Konferans Ligi'ndeki gururumuz Samsunspor'un maçlarıyla futbolseverler şölen yaşadı. Hafta sonunun yaklaşmasıyla lig maçları start alırken Süper Lig'in 12. haftasının açılış maçı bugün, Gençlerbirliği ile Başakşehir arasında oynanacak. Trendyol 1. Lig'de ise Sarıyer ile Van Spor FK İstanbul'da mücadele edecek ve İstanbulspor da Bodrum'a konuk olacak. İşte Türkiye ve Avrupa'da oynanacak 7 Kasım tarihli maçlar listesi ve yayın bilgileri...

BUGÜNKÜ MAÇLAR VE YAYIN BİLGİLERİ

Süper Lig

20:00 Gençlerbirliği - Başakşehir FK (beIN Sports 1)

1. Lig

14:30 Sarıyer - Van Spor FK (TRT Spor)

17:00 Bodrum FK - İstanbulspor (TRT Spor)

İspanya - LaLiga

23:00 Elche - Real Sociedad (S Sport Plus, TiviBu Spor 4)

İtalya - Serie A

22:45 Pisa - Cremonese (S Sport Plus, TiviBu Spor 3)

Fransa - Ligue 1

22:45 Paris FC - Rennes

Almanya - Bundesliga

22:30 Werder Bremen - Wolfsburg (S Sport Plus, TiviBu Spor 1)

Suudi Arabistan - Pro Lig

16:20 Al Fayha - Al Akhdoud

17:35 Al Fateh - Al Taawon

20:30 Al Najma - Al Hilal Riyadh (S Sport Plus, TRT Spor)