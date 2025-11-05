CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Bugünün maçları listesi 5 Kasım | Bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

Bugünün maçları listesi 5 Kasım | Bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

Bugünün maçları listesi, futbolseverler tarafından günün en çok araştırılan konuları arasında yerini aldı. Liglerde hafta içi arası yaşanırken Avrupa maçları tüm hızıyla devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün başlayan 4. hafta maçları, bugün de devam edecek. Şu anki tabloda ilk 2 sırada bulunan Bayern Münih ve Arsenal'ın puanı eşitken temsilcimiz Galatasaray da bugün Ajax deplasmanına konuk olacak. İşte 5 Kasım bugünkü maçlar listesi ve canlı yayın bilgileri...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2025 Çarşamba 08:38
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bugünün maçları listesi 5 Kasım | Bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

Bugünün maçları, futbolseverler tarafından merak ve heyecanla bekleniyor. Devler Ligi'nde nefes kesen mücadeleler devam ederken ligdeki tek temsilcimiz Galatasaray, 4. hafta maçında Ajax'a konuk olacak. Eintracht Frankfurt karşısında aldığı 5-1'lik ezici mağlubiyetin ardından kısa sürede toparlayan ve Liverpool'u 1-0, Bodo Glimt'i ise 3-1 mağlup eden sarı-kırmızılılar, Hollanda deplasmanında 3 puan için yarışacak. Şampiyonlar Ligi'nde bugün tamamlanacak 4. hafta maçları ile bugünün maçları listesini sizler için derledik.

Bugünün maçları listesi 5 Kasım 2025

5 KASIM ÇARŞAMBA BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

UEFA Şampiyonlar Ligi (5. HAFTA)

20:45 Karabağ - Chelsea (TRT Tabii Spor)

20:45 Pafos FC - Villarreal (TRT Tabii Spor 1)

23:00 Ajax - Galatasaray (TRT 1)

23:00 Benfica - Bayer Leverkusen (TRT Tabii Spor 4)

23:00 Marsilya - Atalanta (TRT Tabii Spor 5)

23:00 Inter - Kairat (TRT Tabii Spor 2)

23:00 Newcastle United - Athletic Bilbao (TRT Tabii Spor 3)

23:00 Manchester City - Borussia Dortmund (TRT Tabii Spor)

23:00 Club Brugge - Barcelona (TRT Tabii Spor 1)

ASpor CANLI YAYIN

REKLAM - Kuruluş Orhan
G.Saray'dan Milan’a sürpriz teklif!
DİĞER
Ajax - Galatasaray maçı öncesi kritik uyarı: "Buna engel olmalıyız"
New York'taki seçimleri Müslüman aday Zohran Mamdani kazandı | Netanyahu'nun bileti de yandı: Gelirse tutuklarım
Duran'dan alkış alacak davranış!
F.Bahçe'den Duran planı! Beşiktaş maçı sonrası...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Inter - Kairat maçı muhtemel 11'ler! Inter - Kairat maçı muhtemel 11'ler! 09:20
G.Saray'dan Milan’a sürpriz teklif! G.Saray'dan Milan’a sürpriz teklif! 09:11
Marsilya - Atalanta maçı hangi kanalda? Marsilya - Atalanta maçı hangi kanalda? 08:55
F.Bahçe'den Duran planı! Beşiktaş maçı sonrası... F.Bahçe'den Duran planı! Beşiktaş maçı sonrası... 08:54
Yalçın’dan derbi sonrası ilk sözler! Yalçın’dan derbi sonrası ilk sözler! 08:52
Bugünün maçları listesi 5 Kasım Bugünün maçları listesi 5 Kasım 08:38
Daha Eski
Ajax-Galatasaray maçı muhtemel 11'ler! Ajax-Galatasaray maçı muhtemel 11'ler! 08:02
Buruk: Farklı bir G.Saray var Buruk: Farklı bir G.Saray var 01:33
10 kişi kalan B. Münih, PSG'yi yendi! 10 kişi kalan B. Münih, PSG'yi yendi! 01:33
Serdal Adalı’dan acil toplantı kararı! Serdal Adalı’dan acil toplantı kararı! 01:32
İngiltere Ederson'u konuşuyor! Beşiktaş maçında atılan maddeler... İngiltere Ederson'u konuşuyor! Beşiktaş maçında atılan maddeler... 01:32
Hakkarili futbol tutkunu küçük kızın talebini Bakan Murat Kurum gerçekleştirdi! Hakkarili futbol tutkunu küçük kızın talebini Bakan Murat Kurum gerçekleştirdi! 01:32