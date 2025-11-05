Bugünün maçları listesi 5 Kasım | Bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

Bugünün maçları, futbolseverler tarafından merak ve heyecanla bekleniyor. Devler Ligi'nde nefes kesen mücadeleler devam ederken ligdeki tek temsilcimiz Galatasaray, 4. hafta maçında Ajax'a konuk olacak. Eintracht Frankfurt karşısında aldığı 5-1'lik ezici mağlubiyetin ardından kısa sürede toparlayan ve Liverpool'u 1-0, Bodo Glimt'i ise 3-1 mağlup eden sarı-kırmızılılar, Hollanda deplasmanında 3 puan için yarışacak. Şampiyonlar Ligi'nde bugün tamamlanacak 4. hafta maçları ile bugünün maçları listesini sizler için derledik.

5 KASIM ÇARŞAMBA BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

UEFA Şampiyonlar Ligi (5. HAFTA)

20:45 Karabağ - Chelsea (TRT Tabii Spor)

20:45 Pafos FC - Villarreal (TRT Tabii Spor 1)

23:00 Ajax - Galatasaray (TRT 1)

23:00 Benfica - Bayer Leverkusen (TRT Tabii Spor 4)

23:00 Marsilya - Atalanta (TRT Tabii Spor 5)

23:00 Inter - Kairat (TRT Tabii Spor 2)

23:00 Newcastle United - Athletic Bilbao (TRT Tabii Spor 3)

23:00 Manchester City - Borussia Dortmund (TRT Tabii Spor)

23:00 Club Brugge - Barcelona (TRT Tabii Spor 1)