Ziraat Türkiye Kupası
Bugünkü maçlar listesi | 4 Kasım Salı bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?

Bugünkü maçlar listesi | 4 Kasım Salı bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?

Süper Lig'de 11. hafta maçlarının geride kalmasıyla Avrupa heyecanı yeniden başlıyor. 4 Kasım Salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Tottenham, Liverpool, Real Madrid, Juventus, Arsenal gibi dev isimler sahne alacak. Futbol heyecanıyla dolu bir akşam geçirmek isteyenler, arama motorlarında '4 Kasım Salı bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?' sorgulamaları yapıyor. Bu sezonda yayın haklarını TRT'nin aldığı Devler Ligi mücadelelerin detayları haberimizde...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2025 Salı 08:23
Bugünkü maçlar listesi | 4 Kasım Salı bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ | Bugün kimin maçı var? sorusu, futbolseverlerin gündemine oturdu. Trendyol Süper Lig'de derbi heyecanıyla dolu bir hafta sonunun ardından 11. hafta kapandı. Galatasaray ile Trabzonspor'un berabere kalması ve Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı mağlup etmesinin ardından zirvede dengeleri değiştirecek yeni sıralama oluştu. Galatsaray, 29 puanla zirveyi domine etmeye devam ederken kendisine en yakın takibi ise 4 puan farkla Fenerbahçe oldu. 1. Lig'de ise Bodrum FK ilk sırdaki yerini 24 puanla korurken 2. sıradaki Esenler Erokspor ile aralarında yalnızca averaj farkı bulunuyor. 4 Kasım Salı günü ise futbolseverleri Avrupa heyecanı bekliyor. Devler Ligi'nde oynanacak karşılaşmaları takip etmek isteyenler için yayın bilgilerini ve detayları derledik.

Bugünkü maçlar listesi 4 Kasım 2025

4 KASIM SALI BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

4 Kasım Salı günü oynanacak Şampiyonlar Ligi maçları için heyecan dorukta. Devler Ligi'nde rekabet her geçen gün daha da kızışıyor. Ligdeki tek temsilcimiz Galatasaray'ın 6 puan ve -1 averajla 14. sırada yer aldığı ligde, zirvede 9 puan ve +10 averajla PSG bulunuyor. Aynı puan ve averaja sahip Bayern Münih 2., +9 averajla Inter 3., +8 averaja sahip Arsenal 4. sırada yer alırken Real Madrid ise +7 averajla 5. sırada yer alıyor. İlk 5'te yer alan tüm takımların 9 puanı bulunurken kızışan rekabet ortamında bugün oynanacak karşılaşmalar kritik öneme sahip.

UEFA Şampiyonlar Ligi - Lig Aşaması

20:45 Slavia Prag - Arsenal (TRT Tabii Spor)

20:45 Napoli - Eintracht Frankfurt (TRT Tabii Spor 1)

23:00 Olympiakos - PSV Eindhoven (TRT Tabii Spor 6)

23:00 Liverpool - Real Madrid (TRT Tabii Spor)

23:00 Juventus - Sporting CP (TRT Tabii Spor 2)

23:00 Atletico Madrid - Union Saint-Gilloise (TRT Tabii Spor 3)

23:00 PSG - Bayern Münih (TRT Tabii Spor 1)

23:00 Bodo/Glimt - Monaco (TRT Tabii Spor 5)

23:00 Tottenham - Kopenhag (TRT Tabii Spor 4)

