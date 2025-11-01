CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Arda Güler ve Kenan Yıldız'dan gururlandıran tablo! O ödüllere aday gösterildiler

Arda Güler ve Kenan Yıldız'dan gururlandıran tablo! O ödüllere aday gösterildiler

Milli futbolcularımız Arda Güler ve Kenan Yıldız, IFFHS tarafından 2025 yılı ödüllerinde çeşitli kategorilerde aday gösterildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2025 Cumartesi 11:07 Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2025 Cumartesi 11:33
Arda Güler ve Kenan Yıldız'dan gururlandıran tablo! O ödüllere aday gösterildiler

İspanya'nın Real Madrid takımında forma giyen milli futbolcu Arda Güler ile İtalya'nın Juventus ekibinde mücadele eden milli oyuncu Kenan Yıldız, Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) tarafından 2025 yılı ödüllerinde çeşitli kategorilerde aday gösterildi.

IFFHS'nin 1987 yılından itibaren geleneksel olarak düzenlediği ödüllerde bu yıl "Dünyanın En İyi Genç Oyuncusu" kategorisinde Arda Güler ve Kenan Yıldız aday gösterildi. Arda Güler, ayrıca "Dünyanın En İyi Oyun Kurucusu" kategorisi aday listesinde de yer aldı.

Dünyanın farklı kıtalarındaki 120 ülkeden gelen spor gazetecileri ve futbol uzmanlarının oluşturduğu uluslararası IFFHS jürisi, ödül alan isimleri 10 Aralık 2025 tarihinden sonra açıklayacak.

Jüri üyeleri, adaylarla ilgili değerlendirmelerini yıl bazında (ocak-aralık dönemi) yapacağı belirtildi.

2025 IFFHS Dünyanın En İyi Genç Oyuncusu ödülü adayları

Arda Güler - Türkiye - Real Madrid

Kenan Yıldız - Türkiye - Juventus

Ayyoub Bouaddi - Fransa - Lille

Dean Huijsen - Hollanda - Bournemouth / Real Madrid

Desire Doue - Fransa - Paris Saint-Germain

Ethan Nwaneri - İngiltere - Arsenal

Geovany Quenda - Portekiz - Sporting

Lamine Yamal - İspanya - Barcelona

Leny Yoro - Fransa - Manchester United

Myles Lewis-Skelly - İngiltere - Arsenal

Pau Cubarsi - İspanya - Barcelona

Rodrigo Mora - Portekiz - Porto

Warren Zaire-Emery - Fransa - Paris Saint-Germain

Estevao - Brezilya - Chelsea

Franco Mastantuono - Arjantin - River Plate / Real Madrid

Rayan - Brezilya - Vasco de Gama

Vitor Roque - Brezilya - Real Betis & Palmeiras

Obed Vargas - Meksika - Seattle Sounders

Nestory Irankunda - Avustralya - Grasshopper / Watford

Eliesse Ben Seghir - Fas - Monaco / Bayer Leverkusen

2025 IFFHS Dünyanın En İyi Oyun Kurucusu ödülü adayları

Arda Güler - Türkiye - Real Madrid

Bruno Fernandes - Portekiz - Manchester United

Cole Palmer - İngiltere - Chelsea

Florian Wirtz - Almanya - Bayer Leverkusen / Liverpool

Jude Bellingham - İngiltere - Real Madrid

Kevin De Bruyne - Belçika - Manchester City / Napoli

Lamine Yamal - İspanya - Barcelona

Martin Odegaard - Norveç - Arsenal

Pedri - İspanya - Barcelona

Vitinha - Portekiz - Paris Saint-Germain

Lionel Messi - Arjantin - Inter Miami

James Rodrguez - Kolombiya - Leon

Reo Hatate - Japonya - Celtic

Mohammed Kudus - Gana - West Ham / Tottenham

Malik Tillman - ABD - PSV / Bayer Leverkusen

