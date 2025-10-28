CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Süper Lig’in en büyük rekabetlerinden biri olan Beşiktaş – Fenerbahçe derbisi, futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Taraftarlar sık sık, “Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi tarihte oynanacak?” sorusunu araştırıyor. Süper Lig’de kritik öneme sahip bu mücadele, hem puan durumu hem de taraftar motivasyonu açısından sezonun dönüm noktalarından biri olacak.

Giriş Tarihi: 28 Ekim 2025 Salı 10:42 Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2025 Salı 11:24
Süper Lig'in en büyük rekabetlerinden biri olan Beşiktaş – Fenerbahçe derbisi, futbolseverler tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Türkiye'nin dört bir yanındaki taraftarlar, siyah-beyazlı ve sarı-lacivertli ekiplerin karşı karşıya geleceği bu kritik mücadele için heyecan dorukta. Sosyal medyada ve spor platformlarında en çok merak edilen sorulardan biri ise, "Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi tarihte ve saat kaçta oynanacak?" oluyor. Peki, Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman? Beşiktaş Fenerbahçe derbisi ne zaman oynanacak? Detaylar haberimizde...

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi 2 Kasım günü saat 20.00'de başlayacak.

BEŞİKTAŞ – FENERBAHÇE DERBİ TARİHİ VE ÖNEMLİ MAÇLAR

Beşiktaş ve Fenerbahçe, Türk futbolunun en eski rekabetlerinden birini oluşturuyor. İki takım ilk kez 28 Kasım 1924 tarihinde Taksim Stadı'nda oynanan dostluk maçında karşılaştı. Maçı Fenerbahçe 4-0 kazandı. Bu maçta derbinin ilk golünü atan Cafer Çağatay, tarihe adını yazdırdı. Beşiktaş ise ilk galibiyetini 13 Kasım 1927 tarihinde 1-0'lık skorla elde etti.

1930'lu yıllarda da rekabet sürmeye devam etti. Örneğin, 13 Nisan 1934 tarihli maçlar ve 24 Aralık 1932 tarihli Vakit gazetesinde yayınlanan fotoğraflar, iki takımın uzun yıllardır mücadele ettiğini gösteriyor.

2018-19 Sezonu

İlk maç, Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynandı. Ryan Babel'in golüyle Fenerbahçe, ilk yarıyı önde kapattı. İkinci yarıda André Ayew'in golü ile maç 1-1 berabere tamamlandı.

İkinci yarı maçı Vodafone Park'ta oynandı. Beşiktaş, ilk yarıyı Gökhan Gönül ve Burak Yılmaz'ın golleriyle 3-0 önde tamamladı. Ancak Miha Zajc, Sadık Çiftpınar ve Hasan Ali Kaldırım'ın golleriyle maç 3-3 berabere bitti.

2019-20 Sezonu

İlk yarı maçı, Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynandı. Max Kruse ve Ozan Tufan'ın golleriyle Fenerbahçe öne geçti. Beşiktaş, Atiba Hutchinson ve Vedat Muriqi'nin golüyle karşılık verdi. Maç 3-1 Fenerbahçe üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarı Vodafone Park'ta oynandı. Fenerbahçe 26. dakikada Vedat Muriqi'nin kırmızı kartıyla 10 kişi kaldı. Beşiktaş, Domagoj Vida ve Gökhan Gönül ile bulduğu gollerle maçı 2-0 kazandı. Bu maç Beşiktaş'ın rakibinden gol yemeden kazandığı ilk derbi olarak kayıtlara geçti.

2020-21 Sezonu

İlk maç, 29 Kasım 2020 tarihinde Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynandı. Beşiktaşlı Vincent Aboubakar'ın golleriyle Fenerbahçe 2-0 öne geçti. Papiss Cissé ve Cyle Larin'in golleriyle Beşiktaş maçı 3-4 kazandı.

İkinci maç Vodafone Park'ta oynandı. Beşiktaş lider olarak sahaya çıktı ve Domagoj Vida'nın golüyle maçı 1-0 kazandı. Ozan Tufan'ın skoru eşitleme çabaları maçta yeterli olmadı.

2021-22 Sezonu

İlk yarı maçı 19 Aralık 2021 tarihinde Fenerbahçe'nin evinde oynandı. Mesut Özil ve Mergim Berisha'nın golleriyle ilk yarı 2-1 Fenerbahçe üstünlüğü ile tamamlandı. Beşiktaş, Josef de Souza'nın golüyle skoru 2-2 yaptı ve maç berabere bitti.

İkinci yarı 8 Mayıs 2022 tarihinde oynandı. Filip Novak'ın golüyle Fenerbahçe öne geçti. Penaltılar ve Michy Batshuayi'nin gol girişimleri maçta berabere sonuçlandı.

2022-23 Sezonu

İlk yarı maçı, 2 Ekim 2022 tarihinde Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynandı ve 0-0 berabere bitti.

İkinci yarı maçı 2 Nisan 2023 tarihinde Fenerbahçe'nin evinde oynandı. Enner Valencia'nın golüyle Fenerbahçe öne geçti. Beşiktaş Cenk Tosun ve Nathan Redmond ile öne geçmeyi başardı ve maç 4-2 Beşiktaş üstünlüğü ile sona erdi. Bu maç sonrasında Fenerbahçe taraftarları, başkan Ali Koç'u istifaya çağırdı.

2023-24 Sezonu

İlk yarı maçı, 9 Aralık 2023 tarihinde Tüpraş Stadyumu'nda oynandı. Edin Dzeko'nun golüne Beşiktaş'tan Alex Oxlade-Chamberlain cevap verdi. Maçın ikinci yarısında Fenerbahçe Dusan Tadic'in penaltı golü ile öne geçti. Sebastian Szymanski'nin golü ile maç 3-1 Fenerbahçe üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarı maçı 27 Nisan 2024 tarihinde Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynandı. Fenerbahçe, Michy Batshuayi ve İrfan Can Kahveci'nin golleriyle maçı 2-1 kazandı ve 2014-15 sezonundan sonra Beşiktaş'a hem deplasmanda hem iç sahada galibiyet aldı.

