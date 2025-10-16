HaberlerFutbol Transferde büyük fırsat! İşte sezon sonunda sözleşmesi bitecek 10 Türk futbolcu
Transferde büyük fırsat! İşte sezon sonunda sözleşmesi bitecek 10 Türk futbolcu
Serbest statüde yer alan futbolcular, transfer dönemlerinde kulüplerin bir hayli ilgisini çekiyor. Bu sezonun sonunda sözleşmesi bitecek olan 10 Türk futbolcu listelendi. Yer alan listede, önemli yıldızlar da yer alıyor. İşte detaylar...
Futbol HaberleriGiriş Tarihi: 16 Ekim 2025 Perşembe 16:04Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2025 Perşembe 16:08
