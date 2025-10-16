CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Carlo Ancelotti: 24 yıl sonra Dünya Kupası'nı kazanmak istiyoruz

Carlo Ancelotti: 24 yıl sonra Dünya Kupası'nı kazanmak istiyoruz

Brezilya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, 24 yıllık aranın ardından FIFA Dünya Kupası'nı kazanmayı hedeflediklerini söyledi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2025 Perşembe 15:01
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Carlo Ancelotti: 24 yıl sonra Dünya Kupası'nı kazanmak istiyoruz

Ancelotti, Real Madrid'den Brezilya milli takımının başına geçmesi ve 2026 FIFA Dünya Kupası hakkında FIFA'ya açıklamalarda bulundu.

Brezilya'nın Dünya Kupasına hak kazanmasının ardından değerlendirmelerini paylaşan İtalyan teknik adam, "Zaten şampiyonaya katılmaya hak kazandık. Bu yüzden, FIFA Dünya Kupası'na düzgün hazırlanmak için ihtiyacımız olan zamana sahibiz. Şimdiye kadar her şey yolunda." dedi.

Ancelotti, "Bence bizim ve milli takımı temsil eden oyuncuların sorumluluğu, her Brezilyalının istediğini başarmak, 24 yıl sonra FIFA Dünya Kupası'nı kazanmak." ifadelerini kullandı.

Brezilya, son olarak Türkiye'nin de 3. tamamladığı 2002 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı.

"BU FIRSATA SAHİPTİM VE DEĞERLENDİRDİM"

Real Madrid'den Brezilya'ya geçiş sürecine de değinen Ancelotti, "Bu fırsata sahiptim ve değerlendirdim." dedi.

Ancelotti, şöyle devam etti:

"Çünkü tarihin en başarılı takımı olan ve en çok FIFA Dünya Kupası kazanan Brezilya milli takımının başına geçmenin harika bir fırsat olduğunu düşündüm. Brezilya ile FIFA Dünya Kupası'na hazırlanma fikri inanılmazdı. Bu fırsata sahiptim ve değerlendirdim. Tabii ki Real Madrid'e de teşekkür etmeliyim çünkü bana buraya gelip bu yeni deneyimi yaşama şansı verdi."

Dünya Kupası'na ilk kez 32 takım yerine 48 takımın katılacak olması hakkında ise Ancelotti, "Bence iyi. Çünkü, FIFA Dünya Kupası'na ne kadar çok ülke katılırsa, futbol için o kadar iyi olur. Çok fazla maç olmayacağı için takvimin çok fazla değişeceğini sanmıyorum, bu yüzden iyi bir fikir olduğunu düşünüyorum. FIFA Dünya Kupası'nı biraz daha genişletmek futbolun daha da küreselleşmesini sağlayacak." yorumunu yaptı.

Ancelotti, "FIFA Dünya Kupası, gelmiş geçmiş en önemli turnuva. FIFA Dünya Kupası her zaman herkesin dikkatini çeker. Çok dengeli bir FIFA Dünya Kupası olacağını düşünüyorum. En iyi oyunculardan bazılarına sahip birçok üst düzey milli takım var. Bu yüzden çok eğlenceli bir FIFA Dünya Kupası olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

REKLAM - Türk Telekom
F.Bahçe'ye büyük fırsat! Goretzka transferi...
DİĞER
Beşiktaş'ta yıldız isimle yollar ayrılıyor! Yerine gelecek isim belli oldu...
Başkan Erdoğan talimatı verdi! Devlet Denetleme Kurulundan sahte e-İmza olayıyla ilgili inceleme
Flaş Cenk Tosun iddiası! Beşiktaş'a mı dönüyor?
Yunus Akgün'e İtalya'dan talip var!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den tarihe geçecek transfer! Bir ilke imza atacak F.Bahçe'den tarihe geçecek transfer! Bir ilke imza atacak 14:37
Cerny dünya yıldızlarını geride bıraktı! Cerny dünya yıldızlarını geride bıraktı! 13:56
Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı canlı yayın bilgisi! Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı canlı yayın bilgisi! 13:37
F.Bahçe'ye büyük fırsat! Goretzka transferi... F.Bahçe'ye büyük fırsat! Goretzka transferi... 13:34
Süper Lig'de 9. haftanın hakemleri açıklandı Süper Lig'de 9. haftanın hakemleri açıklandı 12:07
Terim'in Çekya için talep ettiği rakam belli oldu! Terim'in Çekya için talep ettiği rakam belli oldu! 11:55
Daha Eski
Bayern Münih - Juventus maçı canlı yayın bilgisi! Bayern Münih - Juventus maçı canlı yayın bilgisi! 11:33
Anadolu Efes Panathinaikos'u ağırlıyor Anadolu Efes Panathinaikos'u ağırlıyor 11:29
"Bu şekilde çalışırsak Avrupa'ya gidebiliriz" "Bu şekilde çalışırsak Avrupa'ya gidebiliriz" 11:26
Endonezya'da Kluivert dönemi sona erdi Endonezya'da Kluivert dönemi sona erdi 11:24
Flaş Cenk Tosun iddiası! Beşiktaş'a mı dönüyor? Flaş Cenk Tosun iddiası! Beşiktaş'a mı dönüyor? 11:22
Benfica - Arsenal maçı ne zaman hangi kanalda? Benfica - Arsenal maçı ne zaman hangi kanalda? 11:10