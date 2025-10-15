Roma - Barcelona maçı canlı yayın bilgisi | Roma - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi)

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2. haftasında İspanyol devi Barcelona, Roma'nın konuğu oluyor. Ev sahibi ekip liginde 18. sırada yer alırken, Barcelona ise zirveyi domine ediyor. İlk hafta Real Madrid'e 6-2 yenilerek ağır bir açılış yapan Roma, son Serie A maçında ise AC Milan'ı 2-1'le mağlup etti. Barcelona ise ilk hafta evinde Bayern Münih'i 7-1'le ezip geçti. İşte merak edilen Roma - Barcelona maçı detayları...

ROMA - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Roma - Barcelona maçı 15 Ekim Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma Disney+ ekranlarından canlı yayınlanacak. Hırvat hakem Ivana Martincic'in düdük çalacağı karşılaşmada Martincic'in yardımcılıklarını Almira Spahic ve Alisa Levalampi yapacak.

ROMA - BARCELONA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Roma: Balde; Van Diemen, Heatley, Veje; Di Guglielmo, Giugliano, Rieke, Greggi, Haavi; Corelli, Hacı

Barcelona: Coll; Savaş, Paredes, Leon, Brugts; Bonmati, Guijarro, Putellas; Graham, Pina, Paralluelo