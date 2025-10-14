TV8 Türkiye maçı CANLI İZLE | Türkiye - Gürcistan maçı şifresiz izle (TV8 frekans bilgisi)

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri tüm hızıyla devam edeerken A Milli Takım'ımız, 14 Ekim Salı günü Kocaeli'deki Turka Kocaeli Stadyumu'nda Gürcistan ile karşı karşıya geliyor. Deplasmandan 3 puanla dönmek isteyen Montella'nın öğrencileri, 6-0'lık İspanya mağlubiyetini ardında bırakarak
Bulgaristan karşısında aldığı 6-1'lik galibiyetle yeniden yükselişe geçti. TV 8 ekranlarından yayınlanacak nefes kesici mücadeleyi izlemek isteyenler için 'TV8 canlı yayın' ve 'Türkiye-Gürcistan maçı şifresiz canlı yayın' linkleri haberimizde...

Giriş Tarihi: 14 Ekim 2025 Salı 14:38
TV8 CANLI İZLE | TV 8, eğlence, yarışma programları, diziler ve spor yayınları ile Türkiye'nin sevilen kanalları arasındaki yerini koruyor. 11 Ekim'de 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında oynanacak Bulgaristan - Türkiye maçını naklen canlı yayınlayacak olan TV8'in frekans bilgileri ve canlı yayın linki araştırılıyor. İşte detaylar...

TV8 CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Bulgaristan - Türkiye maçı canlı izleme linki

TV8 FREKANS BİLGİLERİ

UYDU: Türksat 4A, Frekans: 12356 Mhz, Polarizayon: Yatay (H), Sembol Oranı: 7100, FEC: 2/

DIGITURK: Kanal 28

D-SMART: Kanal 28

KABLO TV: Hizmeti verilen illerde S 34

TELEDÜNYA: HD: 34.KANAL, SD: 105.KANAL

TİVİBU: 29. Kanal

TÜRKİYE - GÜRCİSTAN MAÇI | TIKLA İZLE

TV8 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYIN

