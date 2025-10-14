CANLI SKOR ANA SAYFA
Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2025 Salı 10:33 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2025 Salı 10:33
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
İtalyan efsanesi Pietro Paolo Virdis'ten Kenan Yıldız sözleri! "Del Piero ve Platini..."

Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız, performansı ve gelişimi ile İtalyan basınında geniş yer tutmaya devam ediyor. Son olarak Çizme futbolunun efsane isimlerinden Pietro Paolo Virdis, Rai Radio 1'de verdiği röportajda yıldız futbolcu için dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Virdis, "Kenan Yıldız, mükemmel niteliklere sahip yetenekli bir oyuncu fakat Del Piero ve Platini ile karşılaştırılamaz. Ona elinden gelenin en iyisini yapması için biraz zaman verelim." dedi.

Öte yandan Vlahovic ile ilgili konuşan Virdis, Juventus'un mevcut kadrosunda favori oyuncusunun o olduğunu ve birkaç yıl önceki seviyesine dönmesini umduğunu dile getirdi.

