Haberler Futbol Yeşil Burun Adaları 3-0 Esvatini (MAÇ SONU ÖZET) | Yeşil Burun Adaları tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda!

Yeşil Burun Adaları 3-0 Esvatini (MAÇ SONU ÖZET) | Yeşil Burun Adaları tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda!

Yeşil Burun Adaları, Dünya Kupası Afrika Elemeleri D Grubu 10. haftasında Esvatini'yi sahasında 3-0 mağlup ederek tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2025 Pazartesi 23:00
Yeşil Burun Adaları 3-0 Esvatini (MAÇ SONU ÖZET) | Yeşil Burun Adaları tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda!

Dünya Kupası Afrika Elemeleri D Grubu 10. haftasında Yeşil Burun Adaları, sahasında Esvatini'yi ağırladı.

Karşılaşmayı Dailon Livramento, Willy Semedo ve Tavares Stopira'nın golleriyle 3-0 kazanan Yeşil Burun Adaları, grubu 22 puanla lider tamamladı ve 2026 FIFA Dünya Kupası bileti aldı.

KATILIMI KESİNLEŞEN ÜLKE SAYISI 22'YE YÜKSELDİ

Organizasyona katılması kesinleşen ülke sayısı 22'ye çıktı.

Yeşil Burun Adaları'nın yanı sıra Avustralya, İran, Japonya, Ürdün, Güney Kore, Özbekistan, Yeni Zelanda, Mısır, Fas, Tunus, Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Ekvador, Paraguay, Uruguay, Cezayir ve Gana şu ana kadar Dünya Kupası'nda yer almayı garantileyen diğer takımlar oldu.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2026 FIFA Dünya Kupası, tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek.

Ev sahipleri ABD, Kanada ve Meksika, Dünya Kupası'na doğrudan katılacak.

