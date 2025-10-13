CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Futbol Gennaro Gattuso: Gazze'de insanların evlerine dönmelerini görmek çok duygusal

İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Gennaro Gattuso, Gazze'de ateşkes yapılmasından dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2025 Pazartesi 18:59
Gattuso, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda 14 Ekim Salı günü İsrail ile oynayacakları maç öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Deneyimli teknik adam, Gazze'deki ateşkesi değerlendirerek başladığı toplantıda, "Bu ateşkesin yapılmasından dolayı mutluyuz. Gazze'de insanların evlerine, topraklarına dönmelerini görmek çok duygusal. Yarın maçımızı oynayacağız. Dışarıda protestolar olacak ama içeride 10 binden fazla taraftar bizi destekleyecek." ifadelerini kullandı.

Takımının birlikteliğinden gurur duyduğunu kaydeden Gattuso, "Bu gençlerin çalışma şekli ve birliktelikleri nedeniyle onlara hayranım. Bir yolculuğun içinde olduğumuzu ve hata yapma lüksümüzün olmadığını biliyoruz ama büyümemizi seviyorum." diye konuştu.

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
