Amasyaspor - Karabük İdmanyurdu maçı saat kaçta, hangi kanalda? Amasyaspor Karabük İdmanyurdu maçı CANLI izle!

Ziraat Türkiye Kupası
TFF 3. Lig heyecanı bugün (12 Ekim 2025 Pazar) devam ediyor. Ligin dikkat çeken mücadelelerinden birinde Amasyaspor FK, sahasında Karabük İdmanyurdu FK'yı ağırlıyor. Peki, Amasyaspor - Karabük İdmanyurdu maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2025 Pazar 14:25 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2025 Pazar 14:25
Futbol heyecanı devam ediyor! AmasyasporKarabük İdmanyurdu maçı bugün oynanıyor ve TFF 2. Lig'in bu kritik mücadelesi tüm futbolseverler için büyük önem taşıyor. Müsabaka, Amasya'daki 12 Haziran Stadyumu'nda oynanacak. Maçın başlama düdüğü, futbolseverlerin heyecanla beklediği saat olan 14:00'te (TSİ) çalacak. Peki, Amasyaspor – Karabük İdmanyurdu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

AMASYASPOR - KARABÜK İDMANYURDU MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma 12 Ekim 2025 Pazar günü saat 14.00'te başlayacak. Maç, Amasya 12 Haziran Stadyumu'nda oynanacak.

AMASYASPOR - KARABÜK İDMANYURDU MAÇI NASIL İZLENİR?

Bu alt lig mücadelesini takip etmek isteyenler için canlı yayın bilgisi de netleşmiş durumdadır. Amasyaspor – Karabük İdmanyurdu karşılaşmasını https://www.fotomac.com.tr/canli-skor sayfasından takip edebilirsiniz.

