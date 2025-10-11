Bugünkü maçlar 11 Ekim Cumartesi 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 11 EKİM | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 11 Ekim Cumartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

11 EKİM BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Dünya Kupası 2026 Elemeler - Avrupa Elemeleri

21:45 İspanya - Gürcistan (Exxen)

21:45 Bulgaristan - Türkiye (TV8)

19:00 Macaristan - Ermenistan (Exxen)

21:45 Portekiz - İrlanda Cumhuriyeti (Exxen)

19:00 Norveç - İsrail (Exxen)

21:45 Estonya - İtalya (Exxen)

16:00 Letonya - Andorra (Exxen)

21:45 Sırbistan - Arnavutluk (Exxen)

