Bugünkü maçlar 11 Ekim Cumartesi 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Ziraat Türkiye Kupası
Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 11 Ekim Cumartesi günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Giriş Tarihi: 11 Ekim 2025 Cumartesi 08:21
BUGÜNKÜ MAÇLAR 11 EKİM | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 11 Ekim Cumartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

11 EKİM BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Dünya Kupası 2026 Elemeler - Avrupa Elemeleri

21:45 İspanya - Gürcistan (Exxen)

21:45 Bulgaristan - Türkiye (TV8)

19:00 Macaristan - Ermenistan (Exxen)

21:45 Portekiz - İrlanda Cumhuriyeti (Exxen)

19:00 Norveç - İsrail (Exxen)

21:45 Estonya - İtalya (Exxen)

16:00 Letonya - Andorra (Exxen)

21:45 Sırbistan - Arnavutluk (Exxen)

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

Son Dakika
