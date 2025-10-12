Bugün hangi maçlar var? 12 Ekim Pazar Bugünkü maçlar ne zaman, hangi kanalda? | CANLI MAÇ İZLE

CANLI SKOR ANA SAYFA
Futbol tutkunları her gün olduğu gibi bugün de “Bugün hangi maçlar var?” sorusunun yanıtını merak ediyor. Takımlarının maçlarını kaçırmak istemeyen taraftarlar, yalnızca kendi kulüplerini değil, aynı zamanda diğer karşılaşmalarda yaşanan kırmızı kart, penaltı, ofsayt ve anlık skor gelişmelerini de yakından takip ediyor. 12 Ekim Pazar günü futbolseverleri dolu dolu bir maç programı bekliyor. İşte 12 Ekim Pazar günü maç programı, saatleri ve yayın bilgileri hakkında merak edilenler...

Giriş Tarihi: 12 Ekim 2025 Pazar 08:26
12 EKİM HANGİ MAÇLAR VAR? | Futbol dünyasında heyecan devam ediyor! Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli karşılaşmalar ve yabancı ligler derken futbolseverlerin gözü her gün yeni bir maça çevriliyor. 12 Ekim Pazar günü de futbol dolu bir gün olarak dikkat çekiyor. Günün programında, hem yerel hem de uluslararası arenada birçok önemli mücadele futbolseverleri bekliyor. "Bugün hangi maçlar var?" sorusunun yanıtını merak edenler için günün tüm karşılaşmalarını, saatlerini ve yayın bilgilerini sizler için bir araya getirdik. İşte 12 Ekim Pazar günü maç takvimi ve canlı yayın bilgileri...

12 EKİM BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Dünya Kupası 2026 Elemeler - Avrupa Elemeleri

C Grubu

19.00 İskoçya-Belarus (EXXEN)

21.45 Danimarka-Yunanistan (EXXEN)

G Grubu

19.00 Hollanda-Finlandiya (EXXEN)

21.45 Litvanya-Polonya (EXXEN)

H Grubu

16.00 San Marino-Güney Kıbrıs (EXXEN)

21.45 Romanya-Avusturya (EXXEN ve S Sport Plus)

L Grubu

19.00 Faroe Adaları-Çekya (EXXEN)

21.45 Hırvatistan-Cebelitarık (EXXEN)

12 Ekim Pazar günü oynanacak maçlar

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

