Bugün hangi maçlar var? 12 Ekim Pazar Bugünkü maçlar ne zaman, hangi kanalda? | CANLI MAÇ İZLE

12 EKİM HANGİ MAÇLAR VAR? | Futbol dünyasında heyecan devam ediyor! Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli karşılaşmalar ve yabancı ligler derken futbolseverlerin gözü her gün yeni bir maça çevriliyor. 12 Ekim Pazar günü de futbol dolu bir gün olarak dikkat çekiyor. Günün programında, hem yerel hem de uluslararası arenada birçok önemli mücadele futbolseverleri bekliyor. "Bugün hangi maçlar var?" sorusunun yanıtını merak edenler için günün tüm karşılaşmalarını, saatlerini ve yayın bilgilerini sizler için bir araya getirdik. İşte 12 Ekim Pazar günü maç takvimi ve canlı yayın bilgileri...

12 EKİM BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Dünya Kupası 2026 Elemeler - Avrupa Elemeleri

C Grubu

19.00 İskoçya-Belarus (EXXEN)

21.45 Danimarka-Yunanistan (EXXEN)

G Grubu

19.00 Hollanda-Finlandiya (EXXEN)

21.45 Litvanya-Polonya (EXXEN)

H Grubu

16.00 San Marino-Güney Kıbrıs (EXXEN)

21.45 Romanya-Avusturya (EXXEN ve S Sport Plus)

L Grubu

19.00 Faroe Adaları-Çekya (EXXEN)

21.45 Hırvatistan-Cebelitarık (EXXEN)

