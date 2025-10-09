Malta - Hollanda MAÇI CANLI İZLE | Malta - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 6. hafta heyecanı, Malta ile Hollanda arasında oynanacak mücadeleyle devam ediyor. Grupta namağlup bir performans sergileyen Portakallar, 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlikle zirvede yer alıyor. Ronald Koeman yönetimindeki Hollanda, deplasmanda oynayacağı bu karşılaşmada da hata yapmadan yoluna devam ederek liderliğini pekiştirmeyi hedefliyor. Ev sahibi Malta ise henüz galibiyetle tanışamadı. Sporseverler, "Malta - Hollanda maçı canlı izle" aramalarını hız kesmeden sürdürürken, karşılaşmanın yayın bilgileri de büyük merak konusu oldu. Peki, Malta - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MALTA - HOLLANDA MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 6. haftasında oynanacak Malta - Hollanda maçı 9 Ekim Perşembe günü saat 21.45'te başlayacak.

MALTA - HOLLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?

Ta' Qali Ulusal Stadyumu'nda oynanacak Malta - Hollanda maçı EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MALTA - HOLLANDA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Malta: Bonello; Muscat, Pepe, Shaw, J. Borg, Camenzuli; J. Mbong, Teuma, Guillaumier, Satariano; P. Mbong

Hollanda: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; Gravenberch, De Jong, Reijnders; Simons, Malen, Gakpo

HOLLANDA'DA OYNANACAK MAÇ 8-0 BİTTİ

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda oynanan Hollanda - Malta maçını Portakallar 8-0 kazanmıştı. Euroborg Stadyumu'nda oynanan bu karşılaşmada; Memphis Depay ve Donyell Malen 2 gol atarken, Virgil van Dijk, Xavi Simons ve Noa Lang ise 1'er defa fileleri havalandırdı.