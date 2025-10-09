Bugünkü maçlar 9 Ekim Perşembe 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 9 EKİM | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 9 Ekim Perşembe hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

9 EKİM BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Dünya Kupası 2026 Elemeler - Avrupa Elemeleri

21:45 İskoçya - Yunanistan

21:45 Belarus - Danimarka

19:00 Finlandiya - Litvanya

21:45 Malta - Hollanda

21:45 Avusturya - San Marino

21:45 Güney Kıbrıs - Bosna-Hersek

21:45 Faroe Adaları - Karadağ

21:45 Çekya - Hırvatistan

