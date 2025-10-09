CANLI SKOR ANA SAYFA
Bugünkü maçlar 9 Ekim Perşembe 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Bugünkü maçlar 9 Ekim Perşembe 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 9 Ekim Perşembe günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Giriş Tarihi: 09 Ekim 2025 Perşembe 07:49 Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2025 Perşembe 07:50
Bugünkü maçlar 9 Ekim Perşembe 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 9 EKİM | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 9 Ekim Perşembe hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

9 EKİM BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Dünya Kupası 2026 Elemeler - Avrupa Elemeleri

21:45 İskoçya - Yunanistan

21:45 Belarus - Danimarka

19:00 Finlandiya - Litvanya

21:45 Malta - Hollanda

21:45 Avusturya - San Marino

21:45 Güney Kıbrıs - Bosna-Hersek

21:45 Faroe Adaları - Karadağ

21:45 Çekya - Hırvatistan

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

