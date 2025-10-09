Bugünkü maçlar 9 Ekim Perşembe 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 9 EKİM | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 9 Ekim Perşembe hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
9 EKİM BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Dünya Kupası 2026 Elemeler - Avrupa Elemeleri
21:45 İskoçya - Yunanistan
19:00 Finlandiya - Litvanya
21:45 Malta - Hollanda
21:45 Avusturya - San Marino
21:45 Güney Kıbrıs - Bosna-Hersek
21:45 Faroe Adaları - Karadağ
21:45 Çekya - Hırvatistan
Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...