Bugünkü maçlar 10 Ekim Cuma 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 10 EKİM | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 10 Ekim Cuma hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
10 EKİM BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Dünya Kupası 2026 Elemeler - Avrupa Elemeleri
21:45 Kuzey İrlanda - Slovakya
21:45 Almanya - Lüksemburg
21:45 İsveç - İsviçre
21:45 Kosova - Slovenya
21:45 İzlanda - Ukrayna
21:45 Fransa - Azerbaycan
17:00 Kazakistan - Lihtenştayn
21:45 Belçika - Kuzey Makedonya
Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...