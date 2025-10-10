CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Bugünkü maçlar 10 Ekim Cuma 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Bugünkü maçlar 10 Ekim Cuma 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 10 Ekim Cuma günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2025 Cuma 09:06
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bugünkü maçlar 10 Ekim Cuma 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 10 EKİM | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 10 Ekim Cuma hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

10 EKİM BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Dünya Kupası 2026 Elemeler - Avrupa Elemeleri

21:45 Kuzey İrlanda - Slovakya

21:45 Almanya - Lüksemburg

21:45 İsveç - İsviçre

21:45 Kosova - Slovenya

21:45 İzlanda - Ukrayna

21:45 Fransa - Azerbaycan

17:00 Kazakistan - Lihtenştayn

21:45 Belçika - Kuzey Makedonya

Bugünkü maçlar listesi 10 Ekim Cuma

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray'dan ocakta 2 transfer bombası!
F.Bahçe'den Tedesco için yeni karar!
DİĞER
"Cezalar gelire göre kesilsin!" Bazı zenginler için trafik cezaları caydırıcı olmuyor
CANLI ANLATIM | Gazze'de kalıcı ateşkes başladı! Trump ve Hamas'tan Türkiye'ye teşekkür... 5 günlük ilk aşamada neler yaşanacak?
G.Saray'ın orta sahası Süper Lig'den!
F.Bahçe'den Kim Min-Jae bombası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den Tedesco için yeni karar! F.Bahçe'den Tedesco için yeni karar! 08:48
Süper Lig'den 3 takım EFC'ye katıldı! Süper Lig'den 3 takım EFC'ye katıldı! 01:15
Süper Lig'den 3 takım EFC'ye katıldı! Süper Lig'den 3 takım EFC'ye katıldı! 01:14
G.Saray'dan sakatlık açıklaması! 3 futbolcu idmana çıkmadı G.Saray'dan sakatlık açıklaması! 3 futbolcu idmana çıkmadı 00:47
En-Nesyri'den taraftarı kızdıran hareket! En-Nesyri'den taraftarı kızdıran hareket! 00:47
Osimhen’den İtalyan polisine çarpıcı ifade! Osimhen’den İtalyan polisine çarpıcı ifade! 00:47
Daha Eski
A. Efes sarstı ama deviremedi! A. Efes sarstı ama deviremedi! 00:47
Duran'dan dikkat çeken paylaşım! Duran'dan dikkat çeken paylaşım! 00:47
F.Bahçe'de o soru yanıt buldu! F.Bahçe'de o soru yanıt buldu! 00:47
G.Saray'dan Icardi kararı! G.Saray'dan Icardi kararı! 00:47
Monaco Pocognoli ile anlaşmaya yakın! Monaco Pocognoli ile anlaşmaya yakın! 00:47
G.Saray'dan orta sahaya “Singo etkisi!” G.Saray'dan orta sahaya “Singo etkisi!” 00:47