Ziraat Türkiye Kupası
Kenan Yıldız rekor kırdı! Türk futbol tarihine geçti

Kenan Yıldız rekor kırdı! Türk futbol tarihine geçti

İtalya Serie A ekibi Juventus'un formasını giyen A Milli Takım'ımızın yıldız ismi Kenan Yıldız, piyasa değeriyle Türk futbol tarihinin en yüksek seviyesine çıktı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2025 Salı 16:04
Kenan Yıldız rekor kırdı! Türk futbol tarihine geçti

İtalya Serie A'da Juventus forması giyen Kenan Yıldız'ın piyasa değeri rekor seviyeye yükseldi.

TÜRK FUTBOLUNDA REKOR: 75 MİLYON EURO

50 milyon Euro piyasa değeri olan Kenan Yıldız'ın yeni güncellemeyle birlikte piyasa değeri 75 milyon Euro seviyesine geldi.

Transfermark verilerine göre; milli futbolcu piyasa değeri en yüksek Türk futbolcu olarak tarihe geçti.

PİYASA DEĞERİNİ 75 KATINA ÇIKARDI

Son 2 yıldaki gelişimiyle birlikte Kenan Yıldız piyasa değerini tam 75 katına çıkardı. Yıldız oyuncu Juventus ile profesyonel sözleşme imzaladığı 2023 yılında 1 milyon Euro'luk değere sahipti.

Bu sezon Juventus formasıyla 8 maça çıkan Kenan Yıldız 2 gol, 4 asistlik katkı sağladı.

