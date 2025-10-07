Kenan Yıldız rekor kırdı! Türk futbol tarihine geçti

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

İtalya Serie A'da Juventus forması giyen Kenan Yıldız'ın piyasa değeri rekor seviyeye yükseldi.

TÜRK FUTBOLUNDA REKOR: 75 MİLYON EURO

50 milyon Euro piyasa değeri olan Kenan Yıldız'ın yeni güncellemeyle birlikte piyasa değeri 75 milyon Euro seviyesine geldi.

Transfermark verilerine göre; milli futbolcu piyasa değeri en yüksek Türk futbolcu olarak tarihe geçti.

PİYASA DEĞERİNİ 75 KATINA ÇIKARDI

Son 2 yıldaki gelişimiyle birlikte Kenan Yıldız piyasa değerini tam 75 katına çıkardı. Yıldız oyuncu Juventus ile profesyonel sözleşme imzaladığı 2023 yılında 1 milyon Euro'luk değere sahipti.

Bu sezon Juventus formasıyla 8 maça çıkan Kenan Yıldız 2 gol, 4 asistlik katkı sağladı.