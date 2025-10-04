CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Futbol Chelsea 2-1 Liverpool | MAÇ SONUCU-ÖZET

Chelsea 2-1 Liverpool | MAÇ SONUCU-ÖZET

İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında oynanan maçta Chelsea, sahasında Liverpool'u konuk etti. Ev sahibi ekip rakibini 2-1 mağlup etti.

Giriş Tarihi: 04 Ekim 2025 Cumartesi 21:38 Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2025 Cumartesi 22:00
Chelsea 2-1 Liverpool | MAÇ SONUCU-ÖZET

İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Chelsea ile Liverpool karşı karşıya geldi.

Stamford Bridge'de oynanan maçta Chelsea, Liverpool'u 2-1 mağlup etti.

Chelsea'nin golleri 14. dakikada Moises Caicedo ve 90+6. dakikada Estevao'dan geldi. Konup ekip Liverpool'un tek golünü ise 63. dakikada Cody Gakpo attı.

Bu sonuçla birlikte Chelsea, çıktığı 7 maçta 3. galibiyetini alarak 11 puana yükseldi. Liverpool ise ligde üst üste ikinci mağlubiyetini aldı ve 15 puanda kaldı.

İŞTE CHELSEA'YE GALİBİYETİ GETİREN GOL:

