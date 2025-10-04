Chelsea 2-1 Liverpool | MAÇ SONUCU-ÖZET

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Chelsea ile Liverpool karşı karşıya geldi.

Stamford Bridge'de oynanan maçta Chelsea, Liverpool'u 2-1 mağlup etti.

Chelsea'nin golleri 14. dakikada Moises Caicedo ve 90+6. dakikada Estevao'dan geldi. Konup ekip Liverpool'un tek golünü ise 63. dakikada Cody Gakpo attı.

Bu sonuçla birlikte Chelsea, çıktığı 7 maçta 3. galibiyetini alarak 11 puana yükseldi. Liverpool ise ligde üst üste ikinci mağlubiyetini aldı ve 15 puanda kaldı.

İŞTE CHELSEA'YE GALİBİYETİ GETİREN GOL: