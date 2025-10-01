Real Madrid’de Mbappe’den Arda Güler övgüsü: İyi ki bizimle!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Real Madrid, deplasmanda Kazakistan temsilcisi Kairat'ı 5-0 mağlup etti. Karşılaşmaya damga vuran isim Kylian Mbappe olurken Fransız yıldız üç gol atarak hat-trick yaptı. Mbappe'nin üçüncü golünde asisti ise milli futbolcumuz Arda Güler yaptı.

Maçın ardından basın mensuplarına konuşan Mbappe, Arda Güler'e övgüler yağdırdı.

"ARDA İNANILMAZ BİR YETENEK"

Mbappe, genç yıldız hakkında şu ifadeleri kullandı: "Arda Güler ile aramızda gerçekten harika bir ilişki var. O çok genç ve inanılmaz bir yetenek. Sahip olduğu potansiyel hepimizi heyecanlandırıyor. Ona yardımcı olmalıyız ve gelişimini desteklemeliyiz. Bizimle olmasından dolayı mutluyuz."