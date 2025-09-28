Freiburg-Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Bundesliga

Freiburg-Hoffenheim maçı, iki ekip için de kritik bir galibiyet fırsatı sunuyor ve Bundesliga'daki sıralamalar üzerinde doğrudan etkisi olacak. Futbolseverler, bu önemli karşılaşmanın saat kaçta başlayacağını merak ediyor. Freiburg-Hoffenheim maçı hangi kanalda yayınlanacak? sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, Freiburg-Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

FREIBURG - HOFFENHEIM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Freiburg ile Hoffenheim arasındaki Bundesliga 2025/26 sezonu 5. hafta maçı, 28 Eylül 2025 Pazar günü saat 16:30'da başlayacak.

FREIBURG HOFFENHEIM MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye'den futbolseverler, maçı S Sport Plus ve Tivibu Spor 2 kanallarından canlı olarak izleyebilir. Yayın şifreli olduğu için erişim için ilgili platformlara abonelik gerekmektedir.

FREIBURG HOFFENHEIM MAÇI NASIL İZLENİR?

Maçı izleyebilmek için S Sport Plus veya Tivibu Spor 2 aboneliğinizin olması gerekiyor. Ayrıca, maç anlık skor ve istatistiklerini SofaScore ve FlashScore gibi sitelerden takip edebilirsiniz. Freiburg-Hoffenheim maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

MUHTEMEL 11'LER

Freiburg'un muhtemel ilk 11'i: Atubolu; Kubler, Ginter, Lienhart, Makengo; Eggestein, Osterhage; Beste, Holer, Grifo; Matanoviç

Hoffenheim'ın muhtemel ilk 11'i: Baumann; Coufal, Hranac, Hajdari, Bernardo; Burger, Avdullahu, Kramaric; Asllani, Lemperle, Toure