Wesley Sneijder'den Jose Mourinho'ya: Söyledikleri akıllıca değildi!

Galatasaray'ın eski yıldızlarından Wesley Sneijder, Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'den ayrılarak Benfica'ya imza attığı süreci değerlendirdi. Hollandalı, 62 yaşındaki çalıştırıcının Türk futbolu ile ilgili yaptığı aşağılayıcı yorumların "akıllıca olmadığını" söyledi. İşte o açıklamalar... | Son dakika spor haberleri
Galatasaray'ın eski yıldızlarından Wesley Sneijder, Hollanda basınına yaptığı açıklamalar ile gündem oldu.
Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'den ayrılarak Benfica'ya imza atmasını ve bu süreçte Portekizli hocanın yaptığı açıklamaları değerlendiren Sneijder, bunu "akıllıca bulmadığını" söyledi.
2010 yılında Mourinho ile Inter'de yolları kesişen ve tecrübeli çalıştırıcı ile birlikte UEFA Şampiyonlar Ligi Kupası'nı kaldıran Hollandalı, Jose'ye duyduğu saygıya rağmen onun "yoldan saptığını" ifade etti.
Sneijder bu açıklamalar için "Böyle bir şey söylemesinin akıllıca olduğunu düşünmüyorum. Bunu söylememeliydi. Özellikle de Türklere. Bun tarz durumlardan kesinlikle hoşlanmıyorlar. Ben de bu açıklamaları utanç verici buluyorum." dedi.
PORTEKİZLİ NE DEMİŞTİ?
Mourinho, Benfica'da düzenlenen imza töreninde Fenerbahçe'yi hedef almış ve "Fenerbahçe'ye giderek hata yaptım ancak son güne dek elimden geleni verdim. Benfica'ya dönerek, kendi seviyeme de geri döndüm." ifadelerini kullanmıştı.
"ARAMIZDA HALA ÖZEL BİR BAĞ VAR"
Öte yandan Benfica'ya attığı imzanın onun için güzel bir karar olduğunu söyleyen Sneijder, "Onu seviyorum ve onunla hala özel bir bağım var. Ona en iyisini diliyorum. Harika zamanlar geçirdik. Çok kısa sürdü ama sanki yıllardır birlikte çalışıyormuşuz gibi hissediyorum." açıklamalarında bulundu.
