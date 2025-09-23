Wesley Sneijder'den Jose Mourinho'ya: Söyledikleri akıllıca değildi!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için

"UTANÇ VERİCİ BULUYORUM" Sneijder bu açıklamalar için "Böyle bir şey söylemesinin akıllıca olduğunu düşünmüyorum. Bunu söylememeliydi. Özellikle de Türklere. Bun tarz durumlardan kesinlikle hoşlanmıyorlar. Ben de bu açıklamaları utanç verici buluyorum." dedi.

PORTEKİZLİ NE DEMİŞTİ? Mourinho, Benfica'da düzenlenen imza töreninde Fenerbahçe'yi hedef almış ve "Fenerbahçe'ye giderek hata yaptım ancak son güne dek elimden geleni verdim. Benfica'ya dönerek, kendi seviyeme de geri döndüm." ifadelerini kullanmıştı.