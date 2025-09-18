CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol TFF'den Fenerbahçe'ye flaş cevap!

TFF'den Fenerbahçe'ye flaş cevap!

Son dakika spor haberleri:TFF resmi sitesinden, Fenerbahçe-Alanyaspor maçının ardından açıklamalarda bulunan başkan Ali Koç ve sarı lacivertlilerin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımına cevap verdi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2025 Perşembe 14:54 Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2025 Perşembe 15:01
TFF'den Fenerbahçe'ye flaş cevap!

Fenerbahçe'nin Alanyaspor ile 2-2 berabere kalmasının ardından önce başkan Ali Koç'un sözleri, sonra da kulübün sosyal medya hesbından yaptığı paylaşımlara TFF'den yanıt geldi.

İŞTE TFF'NİN AÇIKLAMASI:

Göreve geldiğimiz günden bu yana, Türk futbolunu tarafsızlık ilkesinden ödün vermeden, tüm paydaşlarımıza eşit mesafede yaklaşarak yönetim kurulumuzla birlikte yolumuza devam etmekteyiz. Her fırsatta, diyaloga açık olduğumuzu ve kapımızın tüm kulüplerimize ardına kadar açık olduğunu defalarca ifade ettik. Bu çerçevede, ülkemizin köklü kulüplerinden Fenerbahçe'nin randevu talebine de, bugüne kadar tüm kulüplerimize olduğu gibi aynı anlayışla olumlu yaklaşılmış ve kapımızın açık olduğu ifade edilmiştir. Bununla birlikte, üzülerek görüyoruz ki, kulübün resmi internet sitesinde "hesap zamanı" ifadesiyle yapılan açıklamanın, futbolumuzda ihtiyaç duyduğumuz diyalog ortamına katkı sağlamayacağını özellikle vurgulamak isteriz. Federasyonumuzun bir "hesap verme makamı" değil, Türk futbolundaki sorunları çözme ve gelişimi sağlama yeri olduğunu kamuoyunun bilgisine sunarız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

