Ev sahibi konumundaki Galata SK, taraftarı önünde sahaya çıkacak olmanın avantajını kullanmak istiyor. Galata-Beykoz Anadolu maçı, Galata için kupada moral ve motivasyon açısından büyük önem taşıyor. Konuk ekip Beykoz Anadolu Spor ise deplasmanda tur bileti almak için mücadele edecek. Peki, Galata-Beykoz Anadolu maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galata-Beykoz Anadolu maçı nasıl izlenir? Detaylar haberimizde...

Galata-Beykoz Anadoluspor maçı canlı izlemek için tıklayınız.

GALATA-BEYKOZ ANADOLU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galata-Beykoz Anadolu maçı 17 Eylül Çarşamba günü saat 15.00'te İstanbul Bayrampaşa Çetin Emeç Stadı'nda oynanacak.

GALATA-BEYKOZ ANADOLUSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merakla beklediği mücadele için yayıncı kuruluş henüz duyurulmadı. Galata SK-Beykoz Anadoluspor maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

