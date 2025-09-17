CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Futbol Galata-Beykoz Anadolu maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galata-Beykoz Anadolu maçı nasıl izlenir?

Galata-Beykoz Anadolu maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galata-Beykoz Anadolu maçı nasıl izlenir?

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur heyecanı İstanbul’da devam ediyor. Futbolseverlerin merakla beklediği Galata-Beykoz Anadolu maçı, kupada tur atlamak isteyen iki takımı karşı karşıya getirecek. Peki, Galata-Beykoz Anadolu maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2025 Çarşamba 14:30
Galata-Beykoz Anadolu maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galata-Beykoz Anadolu maçı nasıl izlenir?

Ev sahibi konumundaki Galata SK, taraftarı önünde sahaya çıkacak olmanın avantajını kullanmak istiyor. Galata-Beykoz Anadolu maçı, Galata için kupada moral ve motivasyon açısından büyük önem taşıyor. Konuk ekip Beykoz Anadolu Spor ise deplasmanda tur bileti almak için mücadele edecek. Peki, Galata-Beykoz Anadolu maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galata-Beykoz Anadolu maçı nasıl izlenir? Detaylar haberimizde...

Galata-Beykoz Anadoluspor maçı canlı izlemek için tıklayınız.

GALATA-BEYKOZ ANADOLU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galata-Beykoz Anadolu maçı 17 Eylül Çarşamba günü saat 15.00'te İstanbul Bayrampaşa Çetin Emeç Stadı'nda oynanacak.

GALATA-BEYKOZ ANADOLUSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merakla beklediği mücadele için yayıncı kuruluş henüz duyurulmadı. Galata SK-Beykoz Anadoluspor maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

GALATA-BEYKOZ ANADOLUSPOR MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

