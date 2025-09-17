Anagold 24Erzincanspor-1926 Bulancakspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası CANLI

Anagold 24Erzincanspor-1926 Bulancakspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Ziraat Türkiye Kupası 2025-2026 sezonu, nefes kesen mücadelelere sahne olmaya devam ediyor. Kupada ikinci tur maçında Anagold 24Erzincanspor ile 1926 Bulancakspor kozlarını paylaşacak. İki takım da sahaya, turu geçen taraf olup yoluna emin adımlarla devam etme hedefiyle çıkacak. Sezonun önemli maçında hata yapmak istemeyen takımlar, yaptıkları hazırlıkların karşılığını almak istiyor. futbolseverler ise bu karşılaşmaya büyük ilgi gösteriyor. Peki, Anagold 24Erzincanspor-1926 Bulancakspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR-1926 BULANCAKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda oynanacak Anagold 24Erzincanspor-1926 Bulancakspor maçı 17 Eylül Çarşamba günü saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.