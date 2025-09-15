Renk kardeşliği

Süper Lig'in 5. haftasında Kayserispor kendi sahasında Göztepe'yi ağırladı. Maça hızlı başlayan İzmir temsilcisi ilk tehlikeli atağı geliştirdi. 21. dakikada soldan kullanılan kornerde Heliton kafayı vurdu, top az farkla dışarı gitti. İlk yarı golsüz sonuçlandı. 60'ta sahne alan Cardoso'nun ceza sahası dışından sert şutunda top ağlarla buluştu: 1-0. 85'te Efkan Bekiroğlu frikikten müthiş bir vuruşla topu filelere gönderdi ve müsabakanın skorunu ilan etti: 1-1. Bu sonuçla Göztepe puanını 9'a, Kayserispor ise 3'e yükseltti