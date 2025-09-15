CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Futbol Renk kardeşliği

Renk kardeşliği

Kayserispor kendi evinde renktaşı Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Cardoso’nun şık golüne Efkan Bekiroğlu frikikten harika bir vuruşla yanıt verdi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2025 Pazartesi 06:51
Süper Lig'in 5. haftasında Kayserispor kendi sahasında Göztepe'yi ağırladı. Maça hızlı başlayan İzmir temsilcisi ilk tehlikeli atağı geliştirdi. 21. dakikada soldan kullanılan kornerde Heliton kafayı vurdu, top az farkla dışarı gitti. İlk yarı golsüz sonuçlandı. 60'ta sahne alan Cardoso'nun ceza sahası dışından sert şutunda top ağlarla buluştu: 1-0. 85'te Efkan Bekiroğlu frikikten müthiş bir vuruşla topu filelere gönderdi ve müsabakanın skorunu ilan etti: 1-1. Bu sonuçla Göztepe puanını 9'a, Kayserispor ise 3'e yükseltti
