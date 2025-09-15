CANLI SKOR ANA SAYFA
Al Shorta-Al Sadd maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | AFC Şampiyonlar Ligi Elit

AFC Şampiyonlar Ligi Elit Batı Grubu'nda Al Shorta ile Al Sadd karşı karşıya gelecek. Turnuvadaki ilk maçlarında hata yapmak istemeyen takımlar, kazanmanın yollarını arayacak. Irak'ın ev sahipliği yapacağı karşılaşma heyecanla beklenirken, futbolseverler, "Al Shorta-Al Sadd maçı nasıl izlenir?" sorusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Al Shorta-Al Sadd maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2025 Pazartesi 11:56
AFC Şampiyonlar Ligi Elit Batı Grubu'nda Al Shorta-Al Sadd kozlarını paylaşacak. Grup etabının ilk maçında sahaya çıkacak iki ekip de, turnuvaya galibiyetle başlayarak avantaj elde etmeyi hedefliyor. Irak'ta oynanacak bu önemli karşılaşma, futbolseverlerin heyecanla takip edeceği müsabakalar arasında yer alıyor. Özellikle, "Al Shorta-Al Sadd maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" gibi sorular gündem olmayı sürdürüyor. İşte detaylar...

AL SHORTA-AL SADD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

AFC Şampiyonlar Ligi Elit Batı Grubu'nda oynanacak Al Shorta-Al Sadd maçı 15 Eylül Pazartesi günü saat 21.15'te başlayacak. Karşılaşma Spor SMART 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Derbi sonrası sert tepki: Tiyatro erken başladı!
​Minik adam büyüdü: yakışıklılığıyla göz kamaştırıyor! Cenk Torun’dan oğluna duygusal doğum günü mesajı...
CHP'nin şaibeli kurultayına iptal davası yine ertelendi! Takvim salondan aktardı... "Tam kanunsuzluk hali var dolayısıyla mutlak butlan"
Barış Alper'den flaş Kerem hamlesi!
F.Bahçe'de Kislyak transferi neden gerçekleşmedi?
