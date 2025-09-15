Al Shorta-Al Sadd maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | AFC Şampiyonlar Ligi Elit

AFC Şampiyonlar Ligi Elit Batı Grubu'nda Al Shorta-Al Sadd kozlarını paylaşacak. Grup etabının ilk maçında sahaya çıkacak iki ekip de, turnuvaya galibiyetle başlayarak avantaj elde etmeyi hedefliyor. Irak'ta oynanacak bu önemli karşılaşma, futbolseverlerin heyecanla takip edeceği müsabakalar arasında yer alıyor. Özellikle, "Al Shorta-Al Sadd maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" gibi sorular gündem olmayı sürdürüyor. İşte detaylar...

AL SHORTA-AL SADD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

AFC Şampiyonlar Ligi Elit Batı Grubu'nda oynanacak Al Shorta-Al Sadd maçı 15 Eylül Pazartesi günü saat 21.15'te başlayacak. Karşılaşma Spor SMART 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.