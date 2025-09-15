Al Sharjah-Al Gharafa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | AFC Şampiyonlar Ligi Elit

AFC Şampiyonlar Ligi Elit Batı Grubu'nda Al Sharjah ile Al Gharafa kozlarını paylaşacak. Grup etabının ilk maçında sahaya çıkacak iki ekip de, turnuvaya galibiyetle başlayarak avantaj elde etmeyi hedefliyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nde oynanacak bu önemli karşılaşma, futbolseverlerin heyecanla takip edeceği müsabakalar arasında yer alıyor. Özellikle, "Al Sharjah-Al Gharafa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" gibi sorular gündem olmayı sürdürüyor. İşte detaylar...

AL SHARJAH-AL GHARAFA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

AFC Şampiyonlar Ligi Elit Batı Grubu'nda oynanacak Al Sharjah-Al Gharafa maçı 15 Eylül Pazartesi günü saat 16.45'te başlayacak. Karşılaşma Spor SMART ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.