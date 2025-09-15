Al Ahli-Nasaf Qarshi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | AFC Şampiyonlar Ligi Elit

AFC Şampiyonlar Ligi Elit Batı Grubu'nda Al Ahli ile Nasaf Qarshi kozlarını paylaşacak. Grup etabının ilk maçında sahaya çıkacak iki ekip de, turnuvaya galibiyetle başlayarak avantaj elde etmeyi hedefliyor. Suudi Arabistan'da oynanacak bu önemli karşılaşma, futbolseverlerin heyecanla takip edeceği müsabakalar arasında yer alıyor. Özellikle, "Al Ahli-Nasaf Qarshi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" gibi sorular gündem olmayı sürdürüyor. İşte detaylar...

AL AHLI-NASAF QARSHI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

AFC Şampiyonlar Ligi Elit Batı Grubu'nda oynanacak Al Ahli-Nasaf Qarshi maçı 15 Eylül Pazartesi günü saat 21.15'te başlayacak. Karşılaşma Spor SMART ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.