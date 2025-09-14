CANLI SKOR ANA SAYFA
UEFA Şampiyonlar Ligi’nin resmi sosyal medya hesabı, Real Madrid formasıyla Arda Güler’in fotoğrafını paylaştı.

Giriş Tarihi: 14 Eylül 2025 Pazar 16:13
UEFA’dan Arda Güler paylaşımı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin resmi sosyal medya hesabı, Real Madrid formasıyla Arda Güler'in fotoğrafını paylaştı. Görselde milli futbolcumuzun klasikleşen gol sevincini yaptığı an öne çıkarıldı.

La Liga'nın 4. haftasında Real Madrid, deplasmanda Real Sociedad'ı 2-1 mağlup etmişti. Mücadelede 88 dakika sahada kalan Arda Güler, 44. dakikada takımının ikinci golünü kaydederek galibiyetin mimarlarından biri oldu.

Real Madrid, Salı günü Şampiyonlar Ligi'nde bu sezonki ilk maçına çıkacak. İspanyol devi, sahasında Olimpik Marsilya'yı konuk edecek. Teknik direktör Xabi Alonso'nun, ligde sergilediği performansla göz dolduran Arda Güler'e bu karşılaşmada da ilk 11'de forma vermesi bekleniyor.

İŞTE O PAYLAŞIM

