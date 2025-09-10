Dev yayın geliri

Türkiye Futbol Federasyonu ile Bi Kanal & Sıfır TV arasında 2'nci ve 3'üncü Lig naklen yayın anlaşması imzalandı. Riva'da düzenlenen imza törenine TFF 1'inci Başkanvekili ve Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz, Yeni Renkler Televizyon Yayıncılık ve Yapımcılık Sanayi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Kalyoncu, TFF yönetim kurulu üyeleri katıldı. Anlaşmanın alt lig kulüpleri için yeni bir gelir kalemi oluşturacağına dikkat çeken TFF Başkanvekili Otyakmaz, "İlk kez 2'nci ve 3'üncü Lig maçları için ihale açıldı. 2'nci ve 3'üncü Lig'deki tüm maçlar 2 yıl boyunca yayınlanacak" dedi. Kalyoncu ise ihalenin 85 milyon + KDV gibi bir rakamla kazanıldığını açıkladı.

48 MAÇ CANLI YAYINLANACAK

Türkiye Futbol Federasyonu ile Bi Kanal & Sıfır TV arasında imza edilen 2'nci ve 3'üncü Lig naklen yayın anlaşmasının ardından taraftarlar takımlarının her müsabakasını canlı olarak izleme imkanı bulacak. Maç haftalarında 48 karşılaşmanın naklen yayınlanacağı açıklandı. 500'ü sahada olmak üzere toplam 700 personelin yer alacağı aktarıldı.