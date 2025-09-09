Bolivya-Brezilya maçı izle | Bolivya-Brezilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Bolivya-Brezilya maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

2026 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde heyecan tüm hızıyla sürüyor. Bolivya ile Brezilya, futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmada kozlarını paylaşacak. Carlo Ancelotti liderliğinde grupta ikinci sırada yer alan Brezilya, zorlu deplasmandan da galibiyetle ayrılarak serisini sürdürmek istiyor. Deplasman ekibi, 3 puanı hanesine yazdırarak puanını 31'e yükseltmenin planlarını yapıyor. Peki, Bolivya-Brezilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BOLİVYA-BREZİLYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

2026 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde oynanacak Bolivya-Brezilya maçı 10 Eylül Çarşamba günü saat 02.30'da başlayacak. El Alto Municipal Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

BOLİVYA-BREZİLYA MAÇI MUTHEMEL 11'LERİ

Bolivya: Lampe; Medina, Haquin, Morales, Fernandez; Matheus, Vaca, Villamil; Panaiagua, Miguelito; Algaranaz

Brezilya: Alisson; Wesley, Marquinhos, Alexsandro, Henrique; A.Santos, Guimaraes; Henrique, Paqueta; Lino; Richarlison