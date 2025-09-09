CANLI SKOR ANA SAYFA
Bolivya-Brezilya maçı izle | Bolivya-Brezilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Bolivya-Brezilya maçı izle | Bolivya-Brezilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

2026 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Bolivya ile Brezilya karşı karşıya gelecek. Carlo Ancelotti önderliğinde yoluna devam eden Brezilya, zorlu Bolivya deplasmanında 3 puan almayı hedefliyor. Kritik maçta hata yapmak istemeyen deplasman takımı, puanını 31'e çıkartmanın hesaplarını yapıyor. Futbolseverler ise "Bolivya-Brezilya maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Bolivya-Brezilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2025 Salı 13:19
Bolivya-Brezilya maçı izle | Bolivya-Brezilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Bolivya-Brezilya maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

2026 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde heyecan tüm hızıyla sürüyor. Bolivya ile Brezilya, futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmada kozlarını paylaşacak. Carlo Ancelotti liderliğinde grupta ikinci sırada yer alan Brezilya, zorlu deplasmandan da galibiyetle ayrılarak serisini sürdürmek istiyor. Deplasman ekibi, 3 puanı hanesine yazdırarak puanını 31'e yükseltmenin planlarını yapıyor. Peki, Bolivya-Brezilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BOLİVYA-BREZİLYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

2026 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde oynanacak Bolivya-Brezilya maçı 10 Eylül Çarşamba günü saat 02.30'da başlayacak. El Alto Municipal Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

BOLİVYA-BREZİLYA MAÇI MUTHEMEL 11'LERİ

Bolivya: Lampe; Medina, Haquin, Morales, Fernandez; Matheus, Vaca, Villamil; Panaiagua, Miguelito; Algaranaz

Brezilya: Alisson; Wesley, Marquinhos, Alexsandro, Henrique; A.Santos, Guimaraes; Henrique, Paqueta; Lino; Richarlison

F.Bahçe Tedesco ile anlaşmaya yakın!
Beşiktaş'ın yeni sağ beki Süper Lig'den! Gökhan Sazdağı imzayı atıyor...
TAKVİM aylardır yazıyor! Özel de Kılıçdaroğlu da CHP de iyi biliyor... İmamoğlu'nu bir kez daha Silivri betonuna gömdüler
G.Saray'dan sakatlık açıklaması! Osimhen...
F.Bahçe'den zorunlu transfer! 3 gün içinde iş bitecek
