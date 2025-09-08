Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Madagaskar ile Çad karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu karşılaşma öncesi futbolseverler, Madagaskar-Çad maçı canlı yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Madagaskar-Çad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MADAGASKAR-ÇAD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri I Grubu'nda oynanacak Madagaskar-Çad maçı 8 Eylül Pazartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

MADAGASKAR-ÇAD MAÇI HANGİ KANALDA?

Madagaskar-Çad maçının herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.