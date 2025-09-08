Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri L Grubu'nda Cebelitarık ile Faroe Adaları karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu karşılaşma öncesi futbolseverler, Cebelitarık-Faroe Adaları maçı canlı yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Cebelitarık-Faroe Adaları maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CEBELİTARIK-FAROE ADALARI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri L Grubu'nda oynanacak Cebelitarık-Faroe Adaları maçı 8 Eylül Pazartesi günü saat 21.45'te başlayacak.

CEBELİTARIK-FAROE ADALARI MAÇI HANGİ KANALDA?

Cebelitarık-Faroe Adaları maçı EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.